"Fällt Raab nichts Neues ein?": Eltons neue Show fällt bei Fans unten durch

Die neue Show Eltons 12 ist am Wochenende gestartet. Trotz eines Überraschungsauftritts war die Resonanz der Fans vernichtend.

Am Samstag, den 30. November startete Eltons 12. Das Konzept der Show stammt von Stefan Raab, Moderator ist Elton. Obwohl die Show mit einigen Überraschungen aufwartete, waren die Fans nicht begeistert.



So funktioniert das Showkonzept von Eltons 12

Das Motto der Elton-Show am Wochenende war "Sieger:innen". So trafen unter anderem Fabian Hambüchen und Axel Stein als Gewinner von Schlag den Star oder Cathy Hummels als Fernsehpreisträgerin aufeinander.



Im Konzept der ersten Ausgabe von Elton's 12 trafen zwölf Promis, die in irgendeiner Form schonmal etwas gewonnen haben, aufeinander, um in verschiedenen Spielen ihr Können unter Beweis zu stellen. Ein Drehrad zeigt an, welche beiden Prominenten in einem Spiel gegeneinander antreten. Zu den Spielen gehörten unter anderem ein Luftballon-Parcours oder ein KI-Bilderrätsel sowie eine neue Form von "Blamieren oder Kassieren", die den Namen "12 Fragen über..." trägt.



Überraschung: Bei einer Kategorie trat Stefan Raab auf

Bei "12 Fragen über..." kam es dann zu einer Überraschung: Statt Elton moderierte Stefan Raab die Kategorie. Der Auftritt war eine gewisse Anspielung auf Schlag den Raab, wo Elton die Kategorie (in diesem Fall Blamieren oder Kassieren) moderierte.



Nach der Kategorie warb Raab noch Elton und Frank Buschmann für seine neue Show Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli an. Einen spitzen Kommentar konnte sich Raab in Richtung Elton nicht verkneifen. "Wir brauchen echte Gegner", sagte der TV-Entertainer und deutete auf das Kandidatenfeld.

"Alles nur noch Abklatsch": Fans rechnen mit Elton-Show ab

Auf Instagram wurde die Show fleißig beworben, aber von den Fans in der Kommentarsektion abgestraft. So schreibt ein User:



Alles nur noch Abklatsch aus anderen Formaten. Fällt Herrn Raab nichts Neues ein?



Ein anderer Nutzer macht sich über Eltons Show lustig:



Da könnte jetzt so schön eine Wiederholung der schönsten Bahnstrecken Deutschland laufen, das wäre aufregend.



Neben der Kritik an der Ähnlichkeit zu Schlag den Raab wurde auch bemängelt, dass die gewonnenen 100.000 Euro nicht für einen guten Zweck gespendet werden. "Warum müssen Promis 100.000 Euro gewinnen?", fragt sich ein Instagram-User. Ein anderer User ergänzt:



Wie wärs denn mal wieder mit so ner Show für ‘Normalos’? Glaub die können besser 100.000 Euro gebrauchen als die ganzen ‘Stars’!



Am Ende gewann Tom Beck, nach einer dramatischen letzten Kategorie Eltons 12 und die damit verbundenen 100.000 Euro.



Wann die nächste Ausgabe von Eltons 12 erscheinen soll

Eltons 12 wurde am Samstag ausgestrahlt und kann noch einmal auf RTL+ gesehen werden. Die nächste Ausgabe der Show erscheint am 4. Januar und unter dem Motto "Dschungelstars" werden 12 ehemalige Teilnehmer:innen des Dschungelcamps gegeneinander antreten.