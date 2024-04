Fallout-Fans müssen nicht auf Staffel 2 warten: Abgedrehter Sci-Fi-Nachschub mit Videospiel-Vorlage kommt schon bald zu Amazon

Nach Fallout steht bei Amazon Prime Video schon die nächste Videospiel-Adaption in den Startlöchern. Die abgedrehte Action-Serie Twisted Metal kommt endlich nach Deutschland.

Postapokalyptische Serien mit Videospielvorlage scheinen einfach zu funktionieren. Nach The Last of Us hat Amazon jetzt mit Fallout den nächsten Gaming-Hype als geniales Sci-Fi-Meisterwerk umgesetzt.

Wer nach acht Folgen in Vaults und im Ödland eine 2. Staffel sehnlichst herbeisehnt, muss sich auf eine lange Wartezeit einstellen. Aber eine Alternative ist nah. Denn Prime Video nimmt demnächst eine weitere Videospieladaption ins Streaming-Programm auf, auf die deutsche Fans schon seit mehreren Monaten warten.

Nach Fallout: Twisted Metal kommt endlich nach Deutschland zu Prime Video

In Twisted Metal erwartet euch abgedrehtes Sci-Fi-Chaos voller psychotischer Gestalten. Bereits im Juli 2023 erschien die Adaption der beliebten PlayStation-Spieleserie beim US-Streamer Peacock. Wann und vor allem wo Twisted Metal in Deutschland verfügbar sein würde, war lange nicht bekannt. Ein Eintrag bei Amazon im Bereich "Demnächst bei Prime" liefert jetzt die Antwort.

Peacock Twisted Metal

Worum geht es überhaupt in Twisted Metal? Vor 20 Jahren legte ein Computer-Bug weltweit Strom und Internet lahm. Eine Postapokalypse voller Anarchie und Gewalt wurde geboren. Einzig von Mauern umringte Metropolen bieten noch so etwas wie Sicherheit, während alle Kriminellen ausgestoßen wurden. Damit wichtige Ressourcen zwischen diesen Gemeinschaften transportiert werden können, gibt es sogenannte Milchmänner, die sich in aufgemotzten Karren todesmutig ins gefährliche Ödland der Divided States of America begeben.

Einer davon ist John Doe (Anthony Mackie), der für einen Sonderauftrag von New San Francisco ins über 2000 Meilen entfernte New Chicago fahren soll. Gemeinsam mit der Autodiebin Quiet (Stephanie Beatriz aus Brooklyn Nine-Nine) begibt sich John auf einen dystopischen Roadtrip, der das Duo unter anderem auf Kannibalen, einen mörderischen Horror-Clown mit Comedy-Ambitionen (gesprochen von Will Arnett) sowie einen psychotischen Polizisten (Thomas Haden Church) treffen lässt.

Mit einer Community-Wertung von 7.4/10 bei Moviepilot und einer IMDB-Wertung von ebenfalls 7.4 Punkten lässt sich Twisted Metal zu den besseren Videospiel-Adaptionen zählen. Neben überdrehter Auto-Action (mit reichlich Raktenwerfern) zeichnet sich die Serie vor allem durch ihren Mix aus schrägem Humor und blutiger Brutalität aus.

Wann startet die Twisted Metal-Serie bei Amazon?

Ein konkreter Starttermin ist bei Amazon Prime Video aktuell noch nicht zu finden. Da die Serie bereits im Vorschaubereich gelistet ist, könnte sie schon in wenigen Wochen veröffentlicht werden.

Die erste Staffel von Twisted Metal besteht aus 10 Episoden mit einer erfrischend kurzweiligen Laufzeit von jeweils um die 30 Minuten. Eine 2. Staffel wurde bereits von Peacock in Auftrag gegeben und erscheint voraussichtlich 2025.

Hinter dem schwarzhumorigen Endzeit-Wahnsinn stecken die Deadpool- und Zombieland-Autoren Rhett Reese und Paul Wernick sowie Drehbuchautor Michael Jonathan Smith, der zuvor für die Netflix-Serie Cobra Kai schrieb.