Sci-Fi-Überraschung bei Amazon: Fallout Staffel 2 ist so gut wie sicher und wird unfassbar teuer

Wird es eine 2. Staffel von Fallout bei Amazon Prime geben? Die neuesten Infos zur Zukunft der Sci-Fi-Serie geben eine ziemlich eindeutige Antwort auf die Frage, wie es um die neuen Folgen bestellt ist.

Amazon Prime enthüllte am Donnerstag einen seiner größten Serien-Blockbuster: Fallout. Die Geschichte entführt in eine postapokalyptische Welt, die Resultat eines verheerenden Nuklearkriegs ist. Grundlage bildet die gleichnamige Videospielreihe aus dem Hause Bethesda. Schon jetzt lässt sich sagen: Die Fallout-Verfilmung ist geglückt.

Nach den acht Episoden der 1. Staffel stellt sich die Frage, wann und wie die Geschichte weitergeht. Hat Fallout als Serie eine Zukunft bei Amazon Prime? Offiziell bestätigt ist noch nichts. Die ersten Infos zur 2. Staffel lassen jedoch hoffen. Wie es aussieht, können wir uns definitiv auf eine Fortsetzung des endzeitlichen Sci-Fi-Epos freuen.

Kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime?

Es sieht ganz so aus, als hätte Amazon Prime der 2. Staffel von Fallout bereits heimlich grünes Licht gegeben. Zumindest lässt ein Bericht von Variety darauf schließen, in dem die Produktion der neuen Episoden thematisiert wird. Die California Film Commission begünstigt den Dreh der 2. Staffel nämlich mit 25 Millionen US-Dollar.

Amazon Fallout

Die Debütstaffel von Fallout wurde überwiegend in New York gedreht. Auch Utah diente als Produktionsstätte des spannenden Sci-Fi-Abenteuers mit Ella Purnell, Walton Goggins und Kyle MacLachlan in den Hauptrollen. Nun soll die Produktion nach Kalifornien verlagert werden, um von den Steuerbegünstigungen Gebrauch zu machen.

Das Budget der 2. Staffel von Fallout beläuft sich insgesamt auf 153 Millionen US-Dollar. Damit spielt die Serie in der gleichen Liga wie die aufwendige Netflix-Produktion 3 Body Problem, deren 1. Staffel ebenfalls acht Episoden umfasst und ein Budget von 160 Millionen US-Dollar verschlungen hat, also 20 Millionen US-Dollar pro Folge.

Wann startet Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime?

Diese Frage lässt sich jetzt noch nicht beantworten. Vermutlich existieren bisher nur vage Story-Ideen für den Fortgang der Geschichte. Von fertigen Drehbüchern oder gar einem Drehstart sind wir noch sehr weit entfernt. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass die 2. Staffel von Fallout bereits im April 2025 startet.

Vermutlich haben wir es hier mit einer Blockbuster-Serie à la House of the Dragon und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu tun, die sich zwischen den Staffeln gerne auch zwei Jahre für die Produktion Zeit lassen. Somit wirkt es zum aktuellen Zeitpunkt wahrscheinlicher, dass die 2. Staffel von Fallout irgendwann 2026 eintrifft.

