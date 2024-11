Kult-Star in Fallout Staffel 2: Macaulay Culkin stößt zum Amazon-Hit und das ist der erste Hinweis zu seiner Figur

Macaulay Culkin hat in Kevin - Allein zu Haus Verbrecher vertrieben. Ob das in der Postapokalypse funktioniert, wird er in Fallout Staffel 2 zeigen. In der Amazon-Serie übernimmt er eine größere Rolle.

Macaulay Culkin wurde als Kinderstar in Kevin - Allein zu Haus weltberühmt, aber als Erwachsener macht er sich vergleichsweise rar in Fernsehen und Kino. Der mittlerweile 44-Jährige zeigt sich aber alle paar Jahre als Serien-Gaststar, zum Beispiel in The Righteous Gemstones. Für seinen nächsten Auftritt hat er sich einen der Sci-Fi-Erfolge dieses Jahres ausgewählt: die Videospielverfilmung Fallout bei Amazon. Das ist über Macaulay Culkins Rolle in Fallout Staffel 2 bekannt Culkin wird in Staffel 2 der postapokalyptischen Serie eine Rolle übernehmen, wie Deadline meldet. Eine offizielle Bestätigung der Details steht noch aus, aber Deadline hat folgendes dazu aus eigenen Quellen erfahren: Macaulay Culkin wurde für eine "wiederkehrende" Rolle engagiert, nicht einen einmaligen Gastauftritt

Er wird einen "verrückten, Genie-artigen Charakter" spielen Die 1. Staffel der Serie spielt vor dem Hintergrund eines Atomkriegs im Jahr 2077, der den Planeten in ein postapokalyptisches Ödland verwandelte. Die überlebenden Menschen flüchteten sich in gewaltige Bunkeranlagen unter der Erde, sogenannte Vaults. Zwei Jahrhunderte später verlässt die junge Vault-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell) ihren Bunker und begibt sich in das gefährliche Ödland von Los Angeles. Darin wimmelt es nur so vor Monstern, Mutanten und mindestens genauso gefährlichen Menschen. Noch gibt es keine Informationen über seinen Figurennamen oder andere Handlungsdetails. Aber Culkin dürfte sich problemlos in die Riege exzentrischer Figuren einreihen, welche die Postapokalypse in Fallout bevölkern.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon? Die Dreharbeiten der 2. Staffel sollen im November beginnen, wir können uns also auf weitere Casting-Meldungen gefasst machen. Da der Dreh und die Postproduktion der 1. Staffel äußert langwierig war, rechnen wir mit einem Start im Jahr 2026.