Fan-Liebling in Mortal Kombat 2: Sons of Anarchy-Star ist im Gespräch und er wäre perfekt für die Action-Rolle

Ein großer Fanliebling der Spiele-Vorlage soll in Mortal Kombat 2 auftreten. Gerüchteweise ist ein Sons of Anarchy-Star im Gespräch - und wäre die ideale Wahl.

Der neue Mortal Kombat stößt bisher auf ein geteiltes Fan-Echo: Während viele die harte Action feiern, wirkt der brutale FSK-18-Reißer für einige nur wie eine laue Aufwärmübung. Viele vermissten außerdem ihre Lieblingsfiguren aus der Gaming-Vorlage. Genau da will Mortal Kombat 2 nachbessern: Die Fortsetzung will den großen Auftritt von Hollywood-Schnösel Johnny Cage feiern. Und mit Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam ist angeblich bereits die ideale Besetzung im Gespräch.

Sons of Anarchy-Antiheld als Promi-Schönling in Mortal Kombat 2

Johnny Cage im Nachfolger auftreten zu lassen, ist eigentlich ein Muss: Der blonde Martial-Arts-Experte und Hollywood-Schauspieler ist sowohl in der Fighting Game-Vorlage wie im Ur-Mortal Kombat von 1995 eine absolut zentrale Figur. Im neuen Mortal Kombat wird die Rückkehr der Figur bereits auf einem Filmplakat angeteast. Und das nicht ohne Grund.



© Midway Games/NetherRealm Studios Selbstverliebt: Johnny Cage in den Mortal Kombat-Games

Als gefeierter Action-Star nimmt Johnny Cage ursprünglich am Mortal Kombat-Wettbewerb teil, um der Welt seine echten Haudrauf-Fertigkeiten zu beweisen. Mit seiner Promi-Schnauze zwischen weinerlichem Schönling und arrogantem Leinwand-Egomanen bringt er jede Menge Gag-Potenzial mit. In der komplexen Storyline der Spiele-Vorlage stellt er außerdem einen extrem reichhaltigen Charakter dar: Er segnet insgesamt dreimal das Zeitliche, heiratet, bekommt ein Kind und begegnet sich in der Vergangenheit selbst.



Mit Johnny Cage: Mortal Kombat von 1995 jetzt bei Netflix streamen

Charlie Hunnam ist der ideale Johnny Cage für Mortal Kombat 2

Die Besetzung im Mortal Kombat-Nachfolger müsste also ein Kandidat sein, dem sowohl der scharfzüngige Witz eines Ego-Rammbocks wie die Bandbreite eines eigentlich ziemlich komplexen Charakters zuzutrauen ist. Einem Bericht des Insiders Daniel Richtman zufolge (via Comicbook.com ) ist dafür Charlie Hunnam im Gespräch - der auch schon alle erforderlichen Eigenschaften mitbringt.



© FX Network Vielschichtige Figur: Charlie Hunnam in Sons of Anarchy

Insbesondere im Biker-Epos Sons of Anarchy hat er seine immense Vielschichtigkeit als Schauspieler bewiesen, die vom lässigen Biker-Boss über das wutschnaubende Opfer seines Hasses zum zärtlichen Familienvater reicht. Sein Gespür für Witz und komödiantisches Timing hat er zuletzt etwa in Guy Ritchies Gangster-Stück The Gentlemen bewiesen.

Der Sons of Anarchy-Darsteller passt zum restlichen Mortal Kombat-Cast

Darüber hinaus prädestiniert ihn noch eine ganz andere Eigenschaft für die Rolle: Genau wie viele der Mortal Kombat-Schauspieler hat auch er langjährige Kampfsporterfahrung (in Brazilian Jiu-Jitsu). Gerade für die mitreißende Inszenierung komplizierter Choreografien kann ein Kampfsport-Film davon nur profitieren.

Schaut hier noch unser Hype-Video zu Sons of Anarchy:

Darum ist Sons of Anarchy das echte Game of Thrones!

Obgleich Hunnam für die Rolle also ideal scheint, sollte die Nachricht doch mit Vorbehalt genossen werden: Von offizieller Seite ist bisher nichts bestätigt. Und Mortal Kombat 2 wird in jedem Fall noch eine Weile auf sich warten lassen.

Mit Sons of Anarchy-Spin-off: Die besten Serienstarts im Juni

Unsere Serien-Experten Esther und Max erklären euch in der Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum sie sich ausgerechnet von diesen 20 Serien so viel erwarten (einige davon haben wir natürlich auch schon gesehen):

Zusätzlich gibt es Hintergrundinfos zu den Produktionen, Macher:innen, der Folgenanzahl und Ausstrahlungsdetails zu den Staffeln.



