Fan-Video beweist: The Walking Dead ist das Avengers Endgame der Zombie-Serien

In 3 Minuten und 22 Sekunden präsentiert uns ein geniales Video zu The Walking Dead, dass die Serie dem epischen Ausmaß von Avengers Endgame locker das Wasser reichen kann.

Es ist ein gigantischer Anblick, wie viele geliebte Figuren die größte Zombieserie The Walking Dead in 10 Jahren hervorgebracht. In Vorbereitung auf die letzte, 11. Staffel ist ein geniales Fan-Video aufgetaucht, das 47 Stars bildlich und namentlich im epischen Stil des Avengers 4: Endgame-Abspanns

Episch, epischer, The Walking Dead: Die Avengers der Postapokalypse

Ohne frech sein zu wollen, toppen für mich die epischen Ausmaße von The Walking Dead das MCU locker. Spätestens wenn in dem Fan-Video von Elivelton Pereira die Unterschriften der Top-Stars losgehen, fließen bei mir Tränen:

Die letzten Jahre, vor allem seit Rick Grimes' Ausstieg in Staffel 9, wurden immer mehr unzufriedene Fan-Stimmen zu The Walking Dead laut.

Das Video bringt jedoch eine entscheidende Sache auf den Punkt, die auch niemand der Meckernden abstreiten kann: The Walking Dead hat überproportional viele aufregende, interessante und charismatische Figuren geschaffen, gespielt von tollen Stars.



Achtung, Spoiler zu Figurentoden in The Walking Dead: Was die Serie über 10 Jahre hinweg gestemmt hat und wie viel Herz und vor allem Schmerz sie uns dabei abverlangt hat, wird spätestens klar, wenn Steven Yeuns Glenn im Video auftaucht. Vergessen wir nicht Jesus, Carl, Hershel und gefühlt unzählige verstorbene Serienfiguren mehr.

© AMC The Walking Dead: Glenn

Der Abgang vieler großer Figuren hat wiederum Platz für neue geschaffen, die mittlerweile untrennbar dazugehören und sich ebenfalls im Video verewigt sehen. Viele tolle Nebenfiguren wie Conny und Luke kommen in dem Video gar nicht vor, die Ausmaße sind also in Wahrheit noch viel enormer.

Wer jetzt gerne den direkten Vergleich zum MCU hätte, wird im nächsten Video fündig. Hier die originalen Avengers 4: Endgame-Credits zum Vergleich:

Das Fan-Video zu The Walking Dead ist der perfekte Anlass, sich in Erinnerung zu rufen, wie viele nervenaufreibende Storylines und tragische Todesszenen die Serie erzählt hat. Egal ob ihr abgesprungen oder immer noch an der Serie dran seid: das Video hat Gänsehaut-Potenzial für euch alle.



Welchen Abspann findet ihr epischer: The Walking Dead oder Avengers Endgame?