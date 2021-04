The Walking Dead: Rick Grimes muss zurückkehren - Das Finale hat sonst keinen Sinn

The Walking Dead darf ohne Rick Grimes nicht enden. Dieser wird bald in einem The Walking Dead-Film zurückkehren. Darsteller Andrew Lincoln macht nun auch Hoffnung auf eine Rückkehr im Finale der Serie.

Rick Grimes ist seit über 2 Jahren schon nicht mehr Teil von The Walking Dead. Nun steht das Ende nach insgesamt 11 Staffeln bevor und Fans fragen sich, ob der einstige Hauptcharakter noch einmal für das Finale zurückkehren könnten. Darsteller Andrew Lincoln macht nun Hoffnung auf Ricks Rückkehr.



Im Interview mit SFX Magazine (via Gamesradar ) gab Lincoln ein kleines Update zu den bevorstehenden The Walking Dead-Filmen und einer möglichen Rückkehr von Rick Grimes in der finalen Staffel der Hauptserie.

The Walking Dead: Die Rückkehr von Rick Grimes steht bevor

Wir werden Rick auf jeden Fall wiedersehen. Allerdings erstmal nicht in der Serie, sondern in einer eigenen Filmreihe, die Ricks Geschichte in Gefangenschaft der finsteren Civic Republic fortführt. Diese gefährliche Gemeinschaft wurde uns schon in dem Spin-off World Beyond näher vorgestellt.

Mehr Infos zu den The Walking Dead-Filmen im Video

The Walking Dead: Die Rick Grimes Filme werden wie Logan | Darum ist das die richtige Inspiration

Seit Andrew Lincolns Ausstieg steht eine bisher kaum greifbare Rick-Film-Trilogie im Raum, die in letzter Zeit nur wenig von sich hören ließ. Wie er nun verrät, sollen die Dreharbeiten für den an den X-Men-Kracher Logan angelehnten ersten The Walking Dead-Film demnächst starten: "Es gibt Gespräche, dass es im Frühling soweit sein könnte.".

Ebenso bestätigt Lincoln, dass er einen Vertrag für mehrere Filme unterzeichnet hat und zudem als Produzent involviert ist. Sollte die Produktion des ersten The Walking Dead-Films zeitnah beginnen, dann könnte dieser pünktlich zum Ende der Serie 2022 veröffentlicht werden.

The Walking Dead Staffel 11: Kehrt Rick Grimes im Finale zurück?

Nun aber zu der spannendsten Frage: Wird Rick Grimes in der finalen Staffel The Walking Dead nochmal auftauchen?

Die einfache Antwort ist, dass ich keine Ahnung habe. Ich glaube [das Finale] ist noch gar nicht geschrieben, aber ich würde niemals nie dazu sagen. Denn alle, die noch an der Serie arbeiten, sind meine Freunde.

Da Andrew Lincoln eine Rückkehr zur Serie nicht kategorisch ausschließt, können wir seine verhaltene Antwort durchaus optimistisch deuten. Zudem verriet Lincoln schon letztes Jahr, dass der den The Walking Dead-Ausstieg bereut:

Ich bin für die Kinder zurück nach Hause gekommen und jetzt haben sie genug von mir und ich wünschte, ich wäre nie gegangen. Es war eine schreckliche Entscheidung.

Die Dreharbeiten der finalen 24 Episoden werden voraussichtlich noch bis März 2022 andauern. Sollte der Rick-Film in diesem Jahr fertiggestellt werden, hätte Andrew Lincoln definitiv genug Zeit, um anschließend noch kurz bei seiner The Walking Dead-Serienfamilie vorbeizuschauen. Denn seinen wir mal ehrlich: Kann die Serie überhaupt ohne Rick enden?

The Walking Dead: Ein Ende ohne Rick ist möglich, aber sinnlos

Mehr als 8 Staffeln lang begleiteten wird Rick Grimes durch die Zombie-Apokalypse, bis er überraschend von einem Hubschrauber aus der Serie eskortiert wurde. Ohne eine Antwort auf sein Schicksal und einen Abschluss seiner Geschichte kann die Serie einfach nicht enden - ein Stiefel und ein iPhone sind einfach nicht genug.

© AMC TheWalking Dead: Rick Grimes

Ein Serienende ohne den einstigen Protagonisten wäre ein dramaturgisches Armutszeugnis. Warum haben wir 12 Jahre lang mit der Serie mitgefiebert, wenn es keine Antwort auf das Schicksal der Figur gibt, mit der alles begann? Rick muss zurückkehren, damit die The Walking Dead versöhnlich enden kann.

Obwohl wir uns alle über ein Wiedersehen mit Rick im Finale freuen würden, bringt dies leider auch ein paar Probleme mit sich. Denn in der Chronologie der Serie ist Rick schon seit über 7 Jahren verschwunden.

Seine plötzliche Rückkehr würde die bisherige Haupthandlung überschatten und viele Fragen aufwerfen, für deren Beantwortung das Finale gar keine Zeit hat - Gleiches machte schon Maggies Rückkehr frustrierend. Eine Ideallösung gibt es nicht.

Eine Option wäre ein kurzer Cameo-Auftritt ganz am Ende von The Walking Dead - inklusive tränenreicher Wiedervereinigung mit der Familie versteht sich. Das würde den Figuren und den Fans einen emotionalen Abschluss bringen, den alle verdient haben. Wo Rick nun all die Jahre gewesen ist? Das soll dann der Prequel-Film aufdecken.

The Walking Dead Staffel 11: Weitere spannende Theorien zum Serienende

The Walking Dead endet nach Staffel 11 und wir klären im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alle Fragen, die es dazu gibt:

Die The Walking Dead-Fans der ersten Stunde, Matthias, Max und Andrea, schlüsseln das Franchise für euch auf. Was genau wurde angekündigt? Welche Spin-offs und Filme kommen noch? Und wie könnte es in Staffel 11 zu Ende gehen?



Wünscht ihr euch Rick Grimes für das The Walking Dead-Finale zurück?