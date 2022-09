Fans beklagen The Blacklist-Ausstieg von einem der letzten Original-Stars - doch es gibt Hoffnung auf die Rückkehr

Staffel 10 von The Blacklist ist fix, allerdings werden nur noch vier Original-Stars dabei sein. Fans trauern um den Ausstieg ihres geliebten Amir Arison im Staffel 9-Finale. Wenn ihr seine Erklärung hört, werdet ihr es ihm aber verzeihen.

Aram Mojtabai war das Herz von The Blacklist. Klar, wir alle schauen es wegen James Spaders Jahrhundert-Performance als Reymond Reddington. Aber Amir Arison als Aram war von Beginn an sowohl Comic Relief als auch Stimme der Vernunft in einer Welt voller Morde und Intrigen. Er war der Tyrion Lennister von The Blacklist.



Im Staffel 9-Finale verabschiedet er sich von der Taskforce, um eine Auszeit zu nehmen. Denn die nimmt sich Darsteller Amir Arison auch im echten Leben von The Blacklist, um sich einen Kindheitstraum zu erfüllen. Der Grund seines Abschieds ist gleichzeitig aber auch die Hoffnung auf seine Rückkehr.

The Blacklist Staffel 10 ohne Aram: "Ich träumte immer schon vom Broadway"

In einem rührenden Instagram-Post erklärt der Schauspieler Amir Arison seine Gründe für den Ausstieg. Wenn ihr bisher enttäuscht wart, dass er in Staffel 10 nicht mehr dabei ist, dann werdet ihr ihm jetzt zumindest mit einem weinenden und auch einem lachenden Auge zum Abschied winken.

"Ich war in der 2. Klasse das erste Mal bei einem Theaterstück dabei und habe seitdem immer Theater gespielt", beginnt Arison seinen Abschiedspost.

Ich träumte immer schon vom Broadway und diese Ambition ging aufs Fernsehen über mit der Hoffnung auf eine großartige Serie.

Vor 9 Jahren sprach er für The Blacklist vor und für ihn hatte die Serie alles: "Drama, Spannung, Charaktere, Humor, Beziehungen und ein Universum voller reichhaltiger Figuren (...)".

Doch nach fast einer Dekade bei The Blacklist will er sich seinen ersten großen Traum erfüllen und die Broadway-Adaption des Romans Drachenläufer (im Original: The Kite Runner) umsetzen:

Drachenläufer ist einer der außergewöhnlichsten Romane, die ich je gelesen habe und die Bühnen-Adaption für den Broadway ist atemberaubend und zeitgemäß. Ich musste mir [nach The Blacklist] noch einen Kindheitstraum erfüllen.

Falls euch der Name Drachenläufer bekannt vorkommt: 2007 gab es eine Film-Adaption des deutsch-schweizerischen Regisseurs Marc Forster.

Arison könne es trotz seines Wechsels zum Broadway kaum erwarten, sich die 10. Staffel The Blacklist im Fernsehen anzuschauen. Wie stehen die Chancen, dass er in Staffel 11 zurückkehrt?

Hoffnung für traurige Fans: "mögliche Rückkehr" für Aram in The Blacklist Staffel 11

Unter Amir Arisons Verkündung tummeln sich traurige Fans mit weinenden Smileys und gebrochenen Herzen. "Neeeeeein, bitte komm zurück!", schreibt ulala_hanabi . "Bester Charakter bei Blacklist", kommentiert gerrikwan .

Der User yaron_fulanii klagt: "Diese Nachricht bricht mir das Herz!" und londonchic888 , fragt: "Kann ich diesen Post auch mit einem gebrochenen Herzen liken?"

© NBC Amir Arison als Aram in The Blacklist

Sollte die langlebige Serie nach der 10. Staffel allerdings weitergehen, könnte es in Staffel 11 ein Wiedersehen geben. Die mögliche Rückkehr teast Amir Arison höchstpersönlich in seinem Abschieds-Post an:

Aram bleibt am Leben und hat das Potenzial irgendwann zurückzukehren.

Von der Story her passt Amirs Abschied auf Zeit tatsächlich zu seinem Charakter und dessen Entscheidungen in Staffel 9. Die Taskforce war zu Beginn von Staffel 9 aufgelöst und Aram hatte sich ein neues Standbein aufgebaut. Parallel zum echten Leben braucht er jetzt eine Auszeit - mit der Möglichkeit, zurückzukehren.

Von den Original-Stars der ersten Stunde sind nach Amir Arisons Ausstieg in Staffel 10 nur noch vier Stück übrig:

James Spader als Raymond Reddington

Harry Lennix als Harold Cooper

Diego Klattenhoff als Donald Ressler

Hisham Tawfiq als Dembe

Große Namen der Serie wie Elizabeth Keen, Tom Keen, Samar Navabi und Schöpfer Jon Bokenkamp sind seit Kurzem oder schon lange passé. Ebenfalls raus aus der Serie ist nach dem Staffel 9-Finale Agentin Alina Park, gespielt von Laura Sohn.

Die 10. Staffel The Blacklist startet in den USA voraussichtlich im Januar 2023 und kommt frühestens im Sommer 2023 zu Netflix.

Werdet ihr Amir Arison in Staffel 10 vermissen?