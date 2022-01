Fans sicher: Emilia Clarkes Marvel-Dreh verrät ihre große Star Wars-Rückkehr

Seit Monaten halten sich die Gerüchte, dass Emilia Clarke als Qi'ra ins Star Wars-Universum zurückkehrt. Ausgerechnet am Set einer Marvel-Serie wollen die Fans den nächsten Hinweis entdeckt haben.

Solo: A Star Wars Story erzählte uns nicht nur die Vorgeschichte des berühmtesten Schmugglers im Star Wars-Universum. Der Film stellte uns ebenfalls mehrere neue Figuren vor. Dazu gehört auch die von Game of Thrones-Star Emilia Clarke verkörperte Qi'ra. Wie ihre Geschichte weitergeht, haben wir bisher jedoch nur in Comicform erfahren.

In dem Comic War of the Bounty Hunters übernimmt Qi'ra das Verbrechersyndikat Crimson Dawn, das in Solo: A Star Wars Story von Maul angeführt wurde. Seitdem spekulieren die Fans, dass Clarke in der Rolle zurückkehren könnte. Besonders die aktuell laufende Star Wars-Serie Das Buch von Boba Fett bietet sich dafür an.

Star Wars: Neue Hinweise auf Emilia Clarkes Qi'ra-Rückkehr

Nun wurde Clarke bei den Dreharbeiten zur Marvel-Serie Secret Invasion in Großbritannien gesichtet, was nicht nur Spekulationen über ihre MCU-Rolle auslöste. Auch einige Star Wars-Fans sind auf die Set-Bilder aufmerksam geworden, denn Clarke trägt eine Friseur, die perfekt zu Qi'ra passt. Zufall oder versteckt sich mehr dahinter?

Ja, Clarkes Secret Invasion-Erscheinung ist nicht weit von der Qi'ra aus Solo: A Star Wars Story entfernt. Auch mit dem Aussehen der Figur in den Comics, die zeitlich zwischen Episode 5 und 6 spielen, stimmen die Bilder überein. Sollte Clarke in Das Buch von Boba Fett auftauchen, dürfte sie ihre Szenen aber schon deutlich früher gedreht haben.

© Disney/Marvel Emilia Clarkes Qi'ra in Solo: A Star Wars Story und die Comic-Version der Figur

Als Indiz auf Clarkes baldige Star Wars-Rückkehr scheint der Secret Invasion-Dreh somit wenig aussagekräftig. In den vergangenen Wochen gab es dennoch mehrere Hinweise darauf, dass sich Qi'ra zurückmelden könnte, angefangen bei versteckten Details in Das Buch von Boba Fett bis hin zum Gerücht einer Qi'ra-Spin-off-Serie.

Offiziell bestätigt ist davon noch nichts. Vielmehr sieht es so aus, als dürfen wir in der nächsten Boba Fett-Folge Din Djarin als Gaststar begrüßen. Danach bleiben noch zwei weitere Episoden, in denen Clarkes Qi'ra auftauchen könnte. Im Zweifelsfall bleiben die Comicfortsetzungen Crimson Reign und The Hidden Empire.

Star Wars oder Marvel: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.



Glaubt ihr, wir werden Emilia Clarke bald wieder als Qi'ra sehen?