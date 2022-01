Star Wars deutet in Boba Fett ein langerwartetes Wiedersehen an – und vergisst hoffentlich Baby Yoda nicht

Die 4. Folge der 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett wartet mit einigen spannenden Momenten auf. Am aufregendsten sind jedoch die letzten Sekunden, wenn ein sehr vertrautes Musikstück erklingt.

Achtung, es folgen Spoiler!

Das Buch von Boba Fett hat uns in den vergangenen Wochen einige coole Figuren vorgestellt. Angefangen bei dem ungemütlichen Wookiee Black Krrsantan über die Sanctuary-Besetzerin Garsa Fwip bis hin zu den zwielichtigen Hutt-Zwillingen. Am Ende der 4. Folge der 1. Staffel kündigt sich nun eine besondere Star Wars-Rückkehr an.

Der aufkommende Sturm, so der Titel des jüngsten Kapitels, erzählt davon, wie sich Boba Fett (Temuera Morrison) mithilfe von Fennec Shand (Ming-Na Wen) die Slave I zurückholt. Zwischendurch wird der ehemalige Kopfgeldjäger sogar fast ein zweites Mal vom Sarlacc verschluckt. Am Ende plagt ihn jedoch ein anderes Problem.

Pedro Pascals Din Djarin aus The Mandalorian kündigt sich in Das Buch von Boba Fett an

Um den Krieg mit den Pykes zu gewinnen, braucht Boba Fett Verstärkung – ein Problem, das sich durch gut angelegte Credits lösen lässt, wie Fennec Shand mit vielsagendem Blick anmerkt. Ehe weitere Erklärungen folgen, erklingt Ludwig Göranssons vertraute Musik aus The Mandalorian und wir verabschieden uns in den Abspann.

Für die nächste Folge von Das Buch von Boba Fett können die Flötentöne eigentlich nur eine Sache bedeuten: Uns erwartet ein Wiedersehen mit Din Djarin (Pedro Pascal). Seit Ankündigung des Projekts gibt es Gerüchte, dass der Protagonist aus The Mandalorian in der Boba Fett-Serie auftaucht. Nun scheint der Moment zum Greifen nahe.

Die größte Frage, die sich dabei stellt: Werden wir Grogu aka Baby Yoda wiedersehen? Am Ende der 2. Staffel von The Mandalorian haben sich die Wege von Din Djarin und seinem kleinen grünen Begleiter getrennt. Jon Favreau, der als kreativer Kopf hinter beiden Serien steht, fallen aber bestimmt ein paar gute Gründe ein, um das putzigste Wesen der Galaxis zurückzubringen.

