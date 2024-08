Einer der erschütterndsten Kriegsfilme kommt in 4 Wochen zu Netflix: Er traumatisiert Kinder seit 36 Jahren

Der Anime-Klassiker Die letzten Glühwürmchen ist einer der heftigsten Filme seiner Art. In wenigen Wochen kommt der erschütternde Kriegsfilm ins Netflix-Abo.

Wer Animes heutzutage immer noch als Kinderfilme bezeichnet, hat wahrscheinlich nie Die letzten Glühwürmchen gesehen. Der erschütternde Kriegsfilm von Regisseur Isao Takahata hat mit seinem auf den ersten Blick harmlosen Zeichentrickstil unzählige Kinder verstört, seit der Streifen 1988 veröffentlicht wurde. Wenn ihr den Film noch nie gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, habt ihr bei Netflix ab September endlich die Gelegenheit dazu.

Verstörender Anime-Kriegsfilm bald bei Netflix: Darum geht es in Die letzten Glühwürmchen

In der Story des Films aus der berühmten Zeichentrickschmiede Studio Ghibli wird Japan 1945 noch immer von amerikanischen Bombern heimgesucht. Im Gefecht des Infernos sind der vierzehnjährige Seita und die vierjährige Setsuko auf sich allein gestellt, nachdem sie ihre Mutter verloren haben.

Ohne den Vater, der selbst in den Krieg gezogen ist, und unter zunehmender Lebensmittelknappheit müssen sie in einem verlassenen Bunker ums Überleben kämpfen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Die letzten Glühwürmchen:

Grave of the Fireflies - Trailer (English) HD

Wann kommt Die letzten Glühwürmchen zu Netflix?

Ab dem 16. September 2024 könnt ihr den Anime im Streaming-Abo bei Netflix schauen. Der Anbieter hat in Deutschland außerdem viele weitere Studio Ghibli-Produktionen wie Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke, Das Schloss im Himmel und Chihiros Reise ins Zauberland im Programm.

