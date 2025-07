Fantastic Four-Star Pedro Pascal hasst seinen Auftritt in Wonder Woman 2 aus einem bestimmten Grund: "War entsetzt"

Für Pedro Pascal ist Fantastic Four nicht das erste Superheldenrodeo. In Wonder Woman 1984 spielte er den Bösewicht, der ihm eine wichtige Lektion über seinen persönlichen Look lehrte.

Das kollektive Internet ist sich längst einig, dass Pedro Pascal das sympathischste männliche Sexsymbol unserer Zeit ist. Egal, ob als Bi-Icon in Game of Thrones oder als Endzeit-Daddy in The Last of Us, Pascal scheint jedes Projekt, an dem er arbeitet, besser zu machen. Daran konnte auch seine Rolle im DC-Flop Wonder Woman 1984 nichts ändern, die er selbst aus einem haarigen Grund nicht komplett gutheißen kann.

Von Superheldenfilmen hat ihn das aber nicht abhalten können, denn aktuell ist Pedro Pascal als Reed Richards aka Mister Fantastic im neuen Marvel-Streifen The Fantastic Four: First Steps zu sehen.

Fantastic Four-Star Pedro Pascal kann seinen Look im Superhelden-Flop Wonder Woman 2 nicht ausstehen

Gemeinsam mit seiner Fantastic Four-Ehefrau Vanessa Kirby aka Susan Storm macht Pascal aktuell allerlei Promo-Wirbel für das neue Marvel-Abenteuer. Dafür sprachen die beiden Superstars auch mit LADBible , wobei eine Frage zum Thema Schnurr- vs. Vollbart etwas über seine Beziehung zum Trump-inspirierten Wonder Woman-Schurken Maxwell Lord enthüllte:

Meine Gesichtsbehaarung wächst ganz furchtbar, aber wenn ich es ganz abrasiere ... Ich bin entschieden gegen eine glattrasierte Version von mir. [...] Ich habe den Film geliebt, war aber so entsetzt von der Art und Weise wie ich aussehe, dass ich es nie wieder gemacht habe.

Normalerweise ist auch sein Fantastic Four-Charakter Reed Richards als glattrasierter Super-Dad bekannt. Deshalb wäre auch Pedro Pascal flexibel wie der Gummi-Held gewesen, sich erneut eine Komplettrasur anzutun. Dank eines Schlupflochs im Setting durfte er seine Gesichtsbehaarung jedoch behalten:

Wenn sie mich gebeten hätten, mich für Fantastic Four glatt zu rasieren, wenn sie darauf bestanden hätten, hätte ich es gemacht. Es war aber eine sehr kollaborative Kreation für all unsere Looks im Film.

Co-Star Kirby fügt dann hinzu, dass es sich schließlich nicht um die authentischen 60er Jahre handle, in denen eine cleane Rasur die Norm gewesen wäre, sondern eine retro-futuristische Version der Dekade. Pascal abschließend:

Genau, es ist irgendwie eine andere Welt ... und wir mussten schließlich gut aussehen.

Fantastic Four mit Pedro Pascal läuft diese Woche im Kino an

The Fantastic Four: First Steps von Regisseur Matt Shakman (WandaVision) läuft ab dem 24. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Danach geht es für die MCU-Familie in Avengers 5: Doomsday weiter, der aktuell in London gedreht wird.



Der neue Fantastic Four-Film leitet Phase Sechs des langjährigen MCU-Superheld:innenkosmos ein, der kommendes Jahr zusätzlich um den Eintrag Spider-Man: Brand New Day erweitert wird.