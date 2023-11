Fantasy-Abenteuer bei Netflix: Stranger Things-Star Millie Bobby Brown wird im ersten Trailer einem Drachen zum Fraß vorgeworfen

Auf das Stranger Things-Finale müssen wir noch lange warten. Dafür führt Millie Bobby Brown demnächst ihren ersten eigenen großen Fantasy-Blockbuster bei dem Streaming-Dienst an.

Millie Bobby Brown hat es im Lauf ihrer Karriere schon weit gebracht. Seit 2016 ist sie in dem Netflix-Überflieger Stranger Things zu sehen. Darüber hinaus hat sie sich bei dem Streaming-Dienst als Enola Holmes in die Herzen des Publikums gespielt. Nun kündigt sich ihr erstes Fantasy-Abenteuer mit einem actiongeladenen Trailer an.



Erster Trailer zum Fantasy-Abenteuer Damsel: Millie Bobby Brown legt sich bei Netflix mit einem Drachen an

In Damsel spielt Millie Bobby Brown gegen eines der größten Klischees des Erzählens an: die Damsel in Distress. Gemeint ist eine weibliche Figur, die sich in einer misslichen Situation befindet und ohne die Hilfe des Helden dem Untergang geweiht ist. Das beste Beispiel: Der Prinz, der die Prinzessin vor dem Drachen rettet.

Auch Browns Prinzessin Elodie scheint sich auf dem besten Weg zu befinden, eine Damsel in Distress zu werden. Sie soll den charmanten Prinzen Henry (Nick Robinson) heiraten. Doch dann stellt sich heraus, dass sie von der königlichen Familie in eine Falle gelockt wurde. Eigentlich ist sie nur die Opfergabe, um eine alte Schuld zu begleichen.

Hier könnt ihr den Teaser Trailer zu Damsel schauen:

Damsel - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Ehe sich Elodie versieht, befindet sie sich in einer Grube, wo ein hungriger Drache auf sie wartet. Ans Aufgeben denkt sie nicht. Entschlossen stellt sie sich dem Ungetüm – von wegen Jungfrau in Nöten! Wie es aussieht, hat Brown mit Damsel ein gutes Projekt in den Startlöchern, um sich als Hollywoods nächster Action-Star zu etablieren.

Inszeniert wurde der Film von Juan Carlos Fresnadillo, der mit 28 Weeks Later bereits einen packenden Überlebenskampf auf die große Leinwand gebracht hat. Neben Brown und Robinson bekommen wir Angela Bassett, Robin Wright und Ray Winstone zu sehen. Bassett spielt Elodies Stiefmutter, während Wright und Winstone die Rolle des Königspaares übernehmen, das Elodie dem Drachen zum Fraß vorwirft.

Wenn ihr vorher schon die komplette Geschichte von Damsel erfahren wollt, könnt ihr die Romanadaption von Evelyn Skye lesen. Am 13. Dezember 2023 erscheint das Buch in Vorbereitung auf den Netflix-Start.

Neues Fantasy-Epos: Wann startet Damsel bei Netflix?

In einer anderen Welt hätten wir Damsel längst gesehen. Ursprünglich sollte der Film bereits am 13. Oktober 2023 bei Netflix erscheinen. Aufgrund des Schauspielstreiks hatte sich der Streaming-Dienst jedoch dagegen entschieden und den Start verschoben. Jetzt feiert der Film 2024 seine Premiere bei dem Streaming-Dienst.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.