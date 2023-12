Fantasy-Epos, das schon 2-mal gescheitert ist, kommt doch noch: Es geht um die Rettung eines ganzen Königreichs

Seit Jahren soll das Fantasy-Abenteuer Children of Blood and Bone für die große Leinwand adaptiert werden. Zweimal ist das Projekt bereits gescheitert. Jetzt gibt es neue Hoffnung.

2018 veröffentlichte die US-amerikanisch-nigerianische Schriftstellerin Tomi Adeyemi den Roman Children of Blood and Bone. Bereits ein Jahr bevor die gefeierte Young-Adult-Geschichte die breite Leserschaft erreichte, wurde Hollywood auf das Buch aufmerksam und leitete erste Schritte für eine Verfilmung in die Wege.

Sechs Jahre später ist der Film immer noch nicht erschienen. Wie Variety berichtet, soll sich das nun ändern. Gina Prince-Bythewood, die zuletzt den Historien-Action-Film The Woman King ins Kino brachte, nimmt sich für Paramount Pictures als Regisseurin der lang erwarteten Leinwandumsetzung von Children of Blood and Bone an.

Neues Fantasy-Abenteuer: Children of Blood and Bone entführt in eine Welt voller Magie und Abgründe

Die Geschichte des Fantasy-Abenteuers erzählt von einer Heldin namens Zélie Adebola. Sie gehört einer Gruppe von Menschen mit magischen Fähigkeiten an, den Maji, die im Königreich Orïsha von der herrschenden Klasse, den Kosidáns, unterdrückt werden. Nach vielen Jahren der Dunkelheit könnte Zélie das Gleichgewicht bringen.

Die Prämisse klingt nach der perfekten Steilvorlage für eine neue Fantasy-Reihe à la Harry Potter, Percy Jackson und Co. Das dachten sich 2017 auch Fox 2000 Pictures und Temple Hill Productions und engagierten Dope-Regisseur Rick Famuyiwa für die Adaption. Nach dem Aufkauf von Fox durch Disney wurde Fox 2000 jedoch eingestellt.

Daraufhin wanderte Children of Blood and Bone zu dem Studio Lucasfilm, das sich unter dem Dach von Disney befindet. Lucasfilm sollte das Projekt in Zusammenarbeit mit 20th Century Studios (ehemals 20th Century Fox) ins Kino bringen. Kay Oyegun, bekannt durch die Drama-Serie This Is Us, wurde als Drehbuchautorin engagiert.

Diese Version kam aber auch nicht zustande. Einer der Hauptgründe: Lucasfilm fokussierte sich zuletzt ausschließlich auf den Ausbau seiner eigenen Marken (Star Wars, Willow und Indiana Jones). Somit konnte sich Paramount die Rechte an Children of Blood and Bone sichern und die jetzige Version des Projekts in die Wege leiten.

Wann startetet Children of Blood and Bone im Kino?

Der Kinostart zu Children of Blood and Bone steht noch nicht fest. Dafür erwartet uns am 25. Juni 2024 bereits der dritte Teil der Buchvorlage, die sich aus folgenden Titeln zusammensetzt:

Was die Verfilmung angeht, wird es in den nächsten Monaten sicherlich weitere Updates geben, besonders in Hinblick auf das Casting. Adeyemi verriet 2018, dass sie am liebsten Idris Elba und Viola Davis in einem Children of Blood and Bone-Film sehen würde.

