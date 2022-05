Fantasy-Exzess heute im TV – mit Johnny Depp in einer seiner durchgeknalltesten Rollen

Auf Kabel eins könnt ihr heute Tim Burtons knallbunt-schrägen Fantasy-Trip Charlie und die Schokoladenfabrik schauen. Hier übertrumpft Johnny Depp selbst seine abgefahrensten Figuren nochmal.

Mit Rollen wie Jack Sparrow aus der Fluch der Karibik-Reihe oder Raoul Duke in Fear and Loathing in Las Vegas hat Johnny Depp abgefahrene Kultfiguren für die Ewigkeit geschaffen. Unter den durchgeknalltesten Charakteren des Stars spielt der exzentrische Schokoladenfabrik-Besitzer Willy Wonka aber ganz oben mit.

Falls ihr Charlie und die Schokoladenfabrik noch gar nicht kennt oder mal wieder schauen wollt, habt ihr heute auf Kabel eins die Gelegenheit dazu. Die schrille Tim Burton-Verfilmung des Roald Dahl-Kinderbuchs hat auch heutzutage nichts von ihrem abgefahrenen Charme verloren.

Charlie und die Schokoladenfabrik entfesselt Johnny Depp im unglaublichen Fantasy-Trip

In der Handlung von Tim Burtons Film gewinnt der aus einer armen Familie stammende Junge Charlie (Freddie Highmore) eins von fünf weltweit verstreuten goldenen Tickets. Damit gehört er zu den glücklichen Auserwählten, die eine Führung durch Willy Wonkas legendäre Schokoladenfabrik bekommen. Zusammen mit den anderen Kindern entpuppt sich der Ausflug schnell als abgefahrener Fantasy-Exzess.



Schaut hier den deutschen Trailer zu Charlie und die Schokoladenfabrik:

Charlie und die Schokoladenfabrik - Trailer (Deutsch)

Der Gang durch Willy Wonkas Schokoladenfabrik wird zum unglaublichen Fiebertraum, bei dem sich die Sets in Sachen knallbunter Kreativität ständig selbst übertreffen. Dazu kommt der eigenwillige Tonfall von Tim Burton. Der verfilmt hier zwar ein Kinderbuch und Charlie und die Schokoladenfabrik ist auch ein Streifen für alle Altersklassen. Trotzdem schwingen in der Geschichte ständig bizarre und morbide Untertöne mit, die den Fantasy-Trip auch für Erwachsene zum irrsinnigen Spaß machen.

Abgerundet wird Charlie und die Schokoladenfabrik natürlich durch die schon erwähnte Johnny Depp-Performance. Er spielt seinen Willy Wonka als exzentrische Mischung aus Kinderfreund, der durch die oftmals viel zu dick aufgetragenen Gesten und die bizarre Mimik immer wieder in fast schon furchteinflößende Regionen abdriftet.

Depps Schauspielleistung, die unglaublich einfallsreichen Sets und der eigenwillige Tonfall machen aus Burtons Film auch heute noch ein grandioses Seherlebnis.

Charlie und die Schokoladenfabrik läuft heute um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Direkt im Anschluss strahlt der Sender noch Tim Burtons Dark Shadows mit Johnny Depp aus.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr von Tim Burtons Charlie und die Schokoladenfabrik?