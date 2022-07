Fantasy-Genie verfilmt legendäre Geschichte bei Netflix auf völlig neue Weise: Der erste Trailer zu Pinocchio ist da

Bei Netflix erscheint noch dieses Jahr die aufwendige Fantasy-Verfilmung der Pinocchio-Geschichte. Hier könnt ihr den ersten Trailer zu Guillermo del Toros Werk sehen.

Es ist nicht so, dass die Welt nach neuen Pinocchio-Adaptionen schreien würde. Und dennoch starten in diesem Jahr gleich zwei Verfilmungen der bekannten italienischen Sage von Carlo Collodi, in der eine Holzpuppe zum Leben erwacht und sich nichts sehnlicher wünscht, als ein echter Junge zu werden. Film 1 stammt von Disney, Pinocchio gehört zur Reihe der 1:1-Real-Remakes bekannter Animationsklassiker. Tom Hanks spielt die Hauptrolle des Geppetto.



Film 2 erscheint bei Netflix und dieser Pinocchio wurde von keinem Geringeren als dem Fantasy-Giganten Guillermo del Toro geschnitzt. Hier könnt ihr den ersten Trailer zur Stop-Motion-Adaption sehen.

Fantasy-Highlight: Der erste Trailer zu Netflix' Pinocchio

Wann erscheint der Pinocchio-Film bei Netflix?

Netflix veröffentlicht Guillermo del Toros Pinocchio in der Weihnachtszeit im Laufe des Dezembers. Denkbar ist ein Start zu Beginn der Adventszeit oder zu Beginn des langen Weihnachtswochenendes. Letztere Strategie hat sich für den Streamingdienst bewährt und sie wäre einem Eventfilm wie diesem auch angemessen.

Der Pinocchio-Film von Disney ist etwas fixer unterwegs. Schon am 8. September kommt die Realverfilmung.

Pinocchio als Stop-Motion-Film bei Netflix

Wir wollen hier nicht Partei ergreifen oder so, aber was bei diesem etwas aggressiv anmutenden "Pinocchio-Battle" für die Netflix-Version spricht, ist ihre Machart. Die Stop-Motion-Technik ist noch immer etwas Besonderes in der Filmwelt, denn sie steht für Hingabe, Detailverliebtheit und eine gewissen Entschleunigung.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Auf welche Pinocchio-Variante habt ihr mehr Lust?