Fantasy-Horror bei Netflix entfesselt düstere Version von Sherlock Holmes mit Zombies, Superkräften & reichlich Dreck im Gesicht

Fantasy trifft Sherlock Holmes in der neuen Netflix-Serie Die Bande aus der Baker Street. Schaut euch hier den Trailer der Serie an, die in wenigen Tagen beim Streaming-Dienst startet.

Nach Enola Holmes legt Netflix das nächste Projekt aus der Welt von Sherlock Holmes vor. Die Bande aus der Baker Street heißt die Serie, die sich um eine Gruppe von Jugendlichen dreht, die auf die Vorlagen von Arthur Conan Doyle zurückgehen. Allerdings wartet die Serie mit einem düsteren Fantasy-Twist auf. Schaut euch oben den deutschen Trailer für die Netflix-Serie an und erfahrt weiter unten alles über die Besetzung und den Starttermin. Mehr Fantasy-Stoff: Carnival Row bei Amazon Prime schauen * Schaut euch hier den englischen Trailer für die Netflix-Serie an: The Irregulars - S01 Trailer (English) HD Worum geht es in der Netflix-Serie mit Krimi- und Fantasy-Elementen? Eine Gruppe von jungen Außenseiter*innen werden von dem finsteren Doctor John Watson (Royce Pierreson) manipuliert, für ihn und seinen Geschäftspartner Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes) Kriminalfälle aufzulösen. Denn der angesehene Detektiv Sherlock Holmes aus der Baker Street 221b ist nur noch ein Schatten seiner selbst und nicht mehr in der Verfassung eigenmächtig Verbrechen in London aufzuklären. Aus diesem Grund trommelt Watson eine eigene Truppe von jungen Detektiv*innen mit besonderen Fähigkeiten zusammen. Denn bald schon schlagen die Verbrechen in London eine übernatürliche Richtung, die die Expertise der jungen Ermittler*innen fordert. Die Fakten zur Serie: Wann kommt Die Bande aus der Baker Street zu Netflix und mehr Wann kommt Die Bande aus der Baker Street zu Netflix? Lange müssen wir nicht mehr warten. Bereits am 26. März 2021 erscheinen alle 8 Folgen von Die Bande aus der Baker Street bei Netflix.

Wer gehört zur Besetzung? Netflix-Abonnent*innen könnten Thaddea Graham und Royce Pierreson erkennen. Graham spielte in der Fantasy-Serie Der Brief für den König die Figur Iona, während Watson-Darsteller Pierreson in The Witcher drei Folgen lang den Zauberer Istredd gab. Mehr zum Streamen: Sci-Fi bei Netflix: Horror-Experte entfesselt alptraumhafte Idee im neuen Thriller Statt Henry Cavill, Robert Downey Jr. oder Benedict Cumberbatch erwartet euch hier Henry Lloyd-Hughes (Killing Eve) in der Rolle des Sherlock Holmes. © Netflix © Netflix © Netflix Wer steckt hinter der Netflix-Serie? Kreiert wurde Die Bande aus der Baker Street von Tom Bidwell, der 2018 die animierte Adaption von Unten am Fluss verantwortete, die in Deutschland bei Netflix erschien.

Die Bande aus der Baker Street ist etwas für Fans von: The Umbrella Academy, Enola Holmes und Carnival Row. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.