Sci-Fi bei Netflix: Horror-Experte entfesselt alptraumhafte Idee im neuen Thriller des Streaming-Diensts

Bei Netflix erwartet euch bald ein klaustrophobischer Sci-Fi-Thriller mit existenziellem Einschlag. Schaut euch hier den Trailer für Alexandre Ajas Thriller Oxygen mit Mélanie Laurent an.

Regisseur Alexandre Aja (Crawl) beschreibt seinen neuen Science-Fiction-Thriller Oxygen als Buried trifft 28 Days Later (via Collider ). Wenn das nicht vielversprechend klingt für den Netflix-Thriller, in dem Mélanie Laurent auf engstem Raum langsam der Sauerstoff ausgeht.

Schaut euch oben den Trailer mit der deutschen Synchro an oder unten die OV-Variante.

Schaut euch den OV-Trailer zum Netflix-Film mit englischen Untertiteln an:

Oxygen - Teaser-Trailer (English) HD

Worum geht es im Sci-Fi-Film Oxygen mit Inglourious Basterds-Star Mélanie Laurent?

In dem französischen Survival-Thriller mit Sci-Fi-Einschlag wacht eine Frau eines Tages in einer kryogenischen Kammer auf und das ohne Erinnerungen. Sie weiß nicht, wer sie ist, und erst recht nicht, warum sie sich in dem High-Tech-Pod befindet. Aber eines wird ihr schnell klar: Bald wird ihr der Sauerstoff ausgehen.

Die Fakten zu Oxygen: Wann kommt der Film zu Netflix und mehr

Wann kommt der Science-Fiction-Film zu Netflix? Oxygen startet weltweit am 12. Mai 2021.

Wer gehört zur Besetzung? Mélanie Laurent (Inglourious Basterds, 6 Underground) spielt die Hauptrolle, außerdem wird noch eine Hand voll anderer Darsteller*innen geführt, die wir im Trailer nicht sehen, darunter Mathieu Amalric (Ein Quantum Trost).

© Netflix Oxygen

Wer steckt hinter dem Netflix-Film? Horror-Fans werden sicherlich etwas mit Alexandre Aja (The Hills have Eyes) anfangen können, der Regie führt. Zuletzt drehte er den stürmischen Tierhorror Crawl. Das Drehbuch stammt von Christie LeBlanc, die damit erstmals die Vorlage eines Spielfilms verantwortet. Ajas Stamm-Kameramann Maxime Alexandre ist natürlich auch dabei.



Oxygen ist etwas für Fans von: Buried - Lebend begraben, Crawl und Der Schacht.