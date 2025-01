Fantasy-Horror von Kultregisseur stand 25 Jahre auf dem Index – heute gibt es ihn legal als Stream und auf Blu-ray

Ein fast vergessenes Fantasy-Abenteuer von Kultregisseur Albert Pyun war lange Zeit nicht leicht zu haben. Heute findet man Talon im Kampf gegen das Imperium sogar auf Blu-ray und im Stream.

2022 nahmen Fans unterhaltsamer B-Movie-Ware Abschied von Regisseur Albert Pyun, den man vor allem für trashige Sci-Fi-Klassiker wie Cyborg oder Nemesis kannte. Den Anfang seiner Karriere markiert allerdings ein formeltreuer Abenteuerfilm, der im Fantasy-Boom der 80er Jahre perfekt in die Nachbarschaft von Conan und Krull passte.

Doch Pyuns Filmdebüt Talon im Kampf gegen das Imperium von 1982 stand in Deutschland lange Zeit auf dem Index, da er neben Genre-Standards wie Schwertkämpfen und Zauberei nicht mit Horror-Elementen geizte. Heute hat sich die Sichtweise auf den Film geändert und er ist mit neuer FSK-Wertung ganz einfach auf den Bildschirm zu beschwören.

Vergessener Fantasy-Film vom Index gezaubert: Talon im Kampf gegen das Imperium ist heute ganz einfach zu bekommen

Darum geht es: Prinz Talon muss als junger Mann mitansehen, wie sein Vater vom Tyrannen Cromwell (Richard Lynch) getötet wird, der sich mit höllischen Mächten verbündet hat. Jahre später kehrt der erwachsene Talon (Lee Horsley) mit dem sagenumwobenen Dreiklingenschwert des ermordeten Königs zurück, um die Rebellion um Prinz Mikah (Simon MacCorkindale) zu unterstützen, Cromwell zu stürzen und seine Familie zu rächen.

Laut Schnittberichte befand sich der Film von 1983 bis 2008 auf dem Index und kehrte 15 Jahre nach der Neubewertung im großen Stil zurück, indem 2023 eine ungeschnittene Version auf den deutschen Markt kam. Im Gegensatz zu Pyuns Debüt, der sein finanziell erfolgreichster Film blieb, fand die späte Direct-to-DVD-Fortsetzung The Sword and the Sorcerer 2 von 2010 nur wenig Beachtung.

Wie kann man den Fantasy-Horror von Talon heute ansehen?

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, was Talons fürchterliches Fantasy-Abenteuer 25 Jahre lang so Index-würdig gemacht hat, findet den Film heute als Heimkino-Release von Leonine* sowie als Streaming-Titel beim Amazon-Kanal Adrenalin.

Erwartet aber nicht zu viel: Neben einigen handgemachten Monster-, Folter- und Tötungsszenen ist dem heutigen Ab 16-Titel kaum nennenswerter Horror zu entlocken.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.