Fantasy-Meisterwerk mit 327 Episoden geht auf neue Art weiter: Sichert euch die Vorgeschichte auf Blu-ray fürs Heimkino

Nachdem die Fantasy-Serie Supernatural nach 15 Staffeln abgesetzt wurde, gab es für Fans einen kleinen Trost. Das Sequel The Winchesters erzählt die Vorgeschichte und jetzt gibt es die komplette 1. Staffel auf Blu-ray fürs Heimkino.

Ganze 15 Jahre lang gingen die Brüder Jean und Sam Winchester in der beliebten Fantasy-Serie Supernatural auf Monster- und Dämonenjagd. Dann wurde die Serie abgesetzt. Doch den traurigen Fans wurde 2022 mit The Winchesters ein Prequel geboten, dass die Geschichte der Eltern erzählt. Die 1. Staffel ist jetzt auf Blu-ray * und DVD * erschienen. Außerdem könnt ihr die Serie bei Amazon Prime im Abo * streamen.

The Winchesters - Staffel 1 Deal Zu Amazon

Nach 15 Jahren und 327 Episoden wurde Supernatural eingestellt. Letztes Jahr ist die Serie in der umfangreichen Komplettbox * erschienen. Die Figur Dean Winchester (Jensen Ackles) kehrte als Erzähler in dem Prequel The Winchesters zurück. Jetzt ist die 1. Staffel des Ablegers im Heimkino erschienen, sodass ihr eure Supernatural-Sammlung komplettieren könnt.

Fantasy-Horror im Heimkino: Darum geht es in The Winchesters

Die 13 Episoden umfassende Serie spielt 1970 und erzählt die Geschichte von Sam und Deans Eltern. John Winchester (Drake Rodger) kehrt aus Vietnam zurück und befindet sich auf den Spuren der Vergangenheit seines Vaters. Dabei begegnet er neben mysteriösen Erscheinungen auch der 19-jährigen Dämonenjägerin Mary Campbell (Meg Donnelly), die ebenfalls nach ihrem verschwundenen Vater sucht. Die Geheimnisse der beiden Familien sind tief miteinander verbunden. Gemeinsam wollen John und Mary das Vermächtnis ihrer Familien bewahren und gegen das Böse kämpfen.

Amazon The Winchesters bei Amazon

Jared Padalecki wurde bei The Winchesters übergangen

Obwohl Fans und Verantwortliche mit der Rettungs-Kampagne #SaveTheWinchesters für den Erhalt der Serie kämpften, übernahm kein anderer Sender oder Streamer das Prequel. Grund dafür waren unter anderem auch die Branchenstreiks. Dabei stand The Winchesters schon von Beginn an unter keinem guten Stern, wie FILMSTARTS schreibt. Denn Sam Darsteller Jared Padalecki war im Gegensatz zu seinem TV-Bruder kein Teil von The Winchester, und das war wohl keine freiwillige Entscheidung.

2021 machte er seinen Unmut auf Twitter öffentlich, als er erfuhr, dass es ein Prequel geben sollte und er nicht im Vorfeld informiert wurde, sondern es wie die Fans über die Plattform selbst erfahren hatte. "Ich freue mich darauf, es anzusehen, bin aber enttäuscht, dass Sam Winchester gar nicht involviert ist", so Padalecki. Nach ein paar weiteren Posts, vermeldete er aber, sich mit Ackles ausgesprochen und versöhnt zu haben.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.