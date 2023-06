Keine Rettung: Eines der besten Fantasy-Universen ist jetzt wohl endgültig verloren und Schuld ist "unglückliches Timing"

Nach der Absetzung des Supernatural-Ablegers The Winchesters hat die Serie nach mehreren Versuchen keine Ersatz-Heimat gefunden. Damit steht das komplette Fantasy-Universum vor dem Aus.

Für Supernatural-Fans gibt es langsam wohl keine Hoffnung mehr. Nach der Meldung, dass der neuste Ableger The Winchesters nach Staffel 1 abgesetzt wurde, ist eine Rettung des Fantasy-Spin-offs gescheitert. Supernatural-Star Jensen Ackles meldete sich jetzt nochmal persönlich zu Wort, um gewissermaßen einen Abschied von dem Fantasy-Universum einzuläuten.

Nach Absetzung steht das komplette Supernatural-Universum vor dem Aus

Wie Deadline berichtet, sind mehrere Versuche der Suche einer neuen Heimat für das Supernatural-Spin-off erfolglos geblieben. Trotz der aktiven Rettungs-Kampagne #SaveTheWinchesters und der Hoffnung, dass Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime die abgesetzte Serie übernehmen und verlängern könnten, wird es keine 2. Staffel The Winchesters geben.

Das hat auch damit zu tun, dass aufgrund des aktuellen Hollywood-Streiks keine großen Serien-Bestellungen oder ähnliche Aktionen durchgeführt werden sollen.

Auf Twitter postete Ackles nochmal ein Statement zur Supernatural-Situation, mit dem er Fans dankt und sich praktisch von dem Fantasy-Franchise verabschiedet:

Vielen Dank an alle, die diese Geschichte gesehen, verfolgt und unterstützt haben. Und an alle, die diese Serie zum Leben erweckt haben … Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir alle zusammen geschafft haben. Aber wie sie sagen: Timing ist alles. Bei einer massiven Netzwerkverlagerung gepaart mit einem Branchenstreik … na ja … das ist unglückliches Timing. Schlaf gut, Liebling... bis wir uns wiedersehen. Irgendwo am Ende der Straße.

Neben der Haupt-Serie gab es insgesamt vier geplante oder produzierte Supernatural-Ableger, die jetzt alle gescheitert sind.

Mehr dazu lesen: Eines der besten Fantasy-Universen steht komplett vor dem Aus und der Grund ist absolut frustrierend



Ob es vielleicht doch noch zu einer überraschenden Rettung von The Winchesters kommt, bleibt abzuwarten. Aktuell sieht es aber nicht danach aus.

