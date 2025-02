Fantasy-Milliarden-Blockbuster ist jetzt schon auf Platz 8 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und bricht einen Rekord nach dem anderen

Ein Fantasy-Abenteuer bricht gerade einen Rekord nach dem nächsten und avancierte unter anderem vor Alles steht Kopf 2 zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten.

Avatar, diverse Marvel-Kracher, Titanic und Star Wars besetzen seit Jahren die vordersten Plätze der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten, indem sie weltweit über 2 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen einnahmen. Dicht auf den Fersen ist ihnen seit einigen Wochen ein Fantasy-Abenteuer, von dem in Deutschland kaum jemand etwas mitbekommen hat.

Der Film hat schon mehrere Rekorde gebrochen und sich jetzt auch noch den Titel des erfolgreichsten Animationsfilms aller Zeiten geschnappt – noch vor Alles steht Kopf 2. Die Rede ist vom chinesischen Milliarden-Blockbuster Ne Zha 2.

Chinesisches Fantasy-Abenteuer Ne Zha 2 ist der neue erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten

Das animierte Fantasy-Abenteuer Ne Zha 2 von Regisseur und Drehbuchautor Yu Yang ist am 29. Januar 2025 in den chinesischen Kinos angelaufen und lässt dort gehörig die Kassen klingeln. Nach knapp drei Wochen konnte der Film laut Reuters bereits 12,3 Milliarden RMB einnehmen, was sich in etwa in 1,699 Milliarden US-Dollar umrechnen lässt.

Damit ist Ne Zha 2 in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten auf Platz 8 geklettert (laut The Numbers ) – und an Alles steht Kopf 2 vorbeigezogen. Ne Zha 2 ist somit der neue Titelhalter des erfolgreichsten Animationsfilms aller Zeiten.

Das ist die Top 10 der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten in US-Dollar:

Schaut hier einen Trailer zu Ne Zha 2 mit englischen Untertiteln:

Ne Zha 2 - Trailer (English Subs) HD

Ne Zha 2 hat bereits unglaublichen Rekord gebrochen, der keinem anderen Film zuvor gelang

Bisher ist es keinem Film in der Geschichte gelungen, eine Milliarde US-Dollar in nur einem Land einzuspielen. Das Einspielergebnis des Fantasy-Abenteuers bezieht sich laut Reuters jedoch zu 99 Prozent auf dem chinesischen Markt. Damit ist Ne Zha 2 der erste Film, der es jemals geschafft hat, über eine Milliarde in einem einzigen Land einzuspielen.

Der Animationsfilm setzt Ne Zha aus dem Jahr 2019 fort, der in China bereits einen unglaublichen Erfolg verzeichnen konnte. Der Stoff basiert auf der chinesischen Sage Investitur der Götter aus dem 16. Jahrhundert und dreht sich um eine Mythengestalt, die als Junge mit besonderen Kräften wiedergeboren wird.

In Deutschland hat Ne Zha 2 noch keinen Starttermin im Kino oder Stream.