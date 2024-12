Fantasy-Neuerfindung kehrt 88 Jahre nach dem Original zurück: Gal Gadot unterjocht im neuen Disney-Trailer ein ganzes Königreich

Gal Gadot zeigt sich als fiese Fantasy-Monarchin im neuen Trailer zu einem der größten Disney-Klassiker überhaupt: Der kommende Schneewittchen-Realfilm verspricht ein episches Abenteuer zu werden.

Disney hebt in den letzten Jahren viele seiner großen animierten Klassiker auf die Realfilm-Ebene. So jetzt auch ein Fantasy-Klassiker, der zuerst 1937 das Licht der Welt erblickte: Zum epischen Remake Schneewittchen gibt es jetzt einen neuen Trailer, in dem DC-Heldin Gal Gadot sich von einer ungewohnt finsteren Seite zeigt.

Schaut euch hier den neuen Schneewittchen-Trailer auf Englisch an:

Schneewittchen - Trailer (English) HD

Disney krempelt Fantasy-Klassiker um: So anders wird der neue Schneewittchen-Film

Wie der Trailer bereits andeutet, vollzieht auch der neue Schneewittchen-Film wohl in groben Zügen die Geschichte der Grimmschen Märchenvorlage nach. Eine böse Königin (Gal Gadot) duldet keine anderen schönen Frauen neben sich in ihrem Reich. Dementsprechend lässt sie auch das junge Schneewittchen (Rachel Zegler) verfolgen und versucht, sie mit einem Apfel zu vergiften.

Auch die berühmten sieben Zwergen haben im Remake ihren Auftritt. Hauptdarstellerin Zegler hat aber im Gespräch bereits große Änderungen angedeutet: In ihrer Adaption gehe es "nicht um die Liebesgeschichte mit einem Typen, der [die Heldin] buchstäblich als Stalker verfolgt", erklärte sie auf der D23 Expo.



Dementsprechend souverän wirkt Zeglers Figur im neuen Trailer. Auch die Herkunft ihres Namens wurde für das Remake verändert und soll jetzt junge Menschen an ihre eigene innere Stärke erinnern.

Wann kommt der neue Schneewittchen Film mit Gal Gadot ins Kino?

Das Fantasy-Remake mit Rachel Zegler und Gal Gadot hat bereits einen Kinostart, auf den Fans allerdings noch etwas warten müssen: Am 20. März 2025 soll die Disney-Neuauflage erscheinen. Das Drehbuch wurde von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig und Erin Cressida Wilson (Secretary) geschrieben. Regie führte Marc Webb (The Amazing Spider-Man).