Das ist der Favorit für Snape in der Harry Potter-Serie – niemand hatte ihn auf dem Schirm

Nach Albus Dumbledore gibt es das nächste spannende Casting-Gerücht zur Harry Potter-Serie. Offenbar gibt es einen ersten Favoriten für die Rolle von Severus Snape.

Während Fans fleißig spekulieren, welche bekannten Stars in der Harry Potter-Serie auftauchen könnten, kündigt sich für die Rolle von Slytherin-Hauslehrer Severus Snape ein Name an, den bisher vermutlich noch niemand auf dem Schirm hatte: Paapa Essiedu, bekannt aus der gefeierten Miniserie I May Destroy You.

Wer spielt Snape in der Harry Potter-Serie? Paapa Essiedu ist laut Gerüchten der erste Favorit

Laut den Quellen des Hollywood Reporters wurde dem britischen Schauspieler die Rolle von HBO und Warner Bros. Television angeboten, die hinter dem Projekt stehen. Bisher ist allerdings unklar, ob sich Essiedu tatsächlich in Verhandlungen begeben hat. Offiziell wurde bis dato kein einziges Casting für die Harry Potter-Serie bestätigt.

In einem Statement von HBO heißt es:

Wir sind uns bewusst, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird. Während wir uns durch die Vorproduktion bewegen, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.

Essiedu wäre eine spannende wie unerwartete Wahl. Seine ersten Erfahrungen als Schauspieler sammelte er bei der Royal Shakespeare Company auf der Bühne. Im Kino auf der großen Leinwand war er u.a. in Mord im Orient Express, Men und The Outrun zu sehen. In der Sci-Fi-Serie The Lazarus Project spielte er die Hauptrolle.



Dass Essiedu der erste konkrete Name ist, der mit der Besetzung von Snape bei der Harry Potter-Serie in Verbindung gebracht wird, ist ein deutliches Zeichen, dass HBO und Warner Bros. bei der Fantasy-Neuverfilmung auf einen deutlich diverseren Cast setzen, als es bei den Kinofilmen aus den 2000er Jahren der Fall war.

Gerade die ersten beiden Teile mussten sich vorwerfen lassen, dass die Figuren aus den Büchern sehr einseitig gecastet wurden. Erst ab dem dritten Teil bestimmte mehr Vielfalt die Besetzungen, meist allerdings nur im Hinblick auf Nebenrollen. Snape wurde in allen acht Filmen von dem 2016 verstorbenen Alan Rickman verkörpert.

Fantasy-Neuauflage: Wann startet die Harry Potter-Serie?

Nachdem es lange Zeit hieß, dass die Harry Potter-Serie einen Start im Jahr 2026 anpeile, taucht in den jüngsten Berichten immer öfter 2027 als wahrscheinliches Startjahr auf. Wir befinden uns also noch ganz am Anfang dieses Mammutprojekts, das die sieben Harry Potter-Bücher in sieben Staffeln verfilmen will.