Fantasy-Neustart einer der Kultserien der 2000er ist 3 Jahre lang durch die Hölle gegangen und es war alles umsonst

In den vergangenen drei Jahren setzte der Sender The CW alles daran, um eine Live-Action-Version der Powerpuff Girls ins Fernsehen zu bringen. Doch es folgte eine Niederlage auf die andere.

Wer in den 2000er Jahren aufgewachsen ist, dürfte früher oder später im nachmittäglichen TV-Programm über Die Powerpuff Girls gestolpert sein. Die Animationsserie, die bereits 1998 das erste Mal bei Cartoon Network ausgestrahlt wurde, lief sechs Staffeln lang und kam auf 78 Episoden, ehe 2016 ein – ebenfalls animiertes – Reboot folgte.

Im August 2020 wurden erstmals Pläne für eine Live-Action-Verfilmung bekannt. Im Windschatten des Superhelden-Booms sollte die erste Realserie des beliebten Franchise entstehen. Drei Jahre später ist das schlicht als Powerpuff betitelte Projekt endgültig tot, wie TVLine von seinen Quellen in Erfahrung gebracht hat.

Fantasy-Reboot: Die Live-Action-Version der Powerpuff Girls scheiterte gleich zweimal

Wie schon im Original hätte sich die Geschichte der Powerpuff-Serie um die drei mit Superkräften ausgestatteten Mädchen Blossom, Bubbles und Buttercup gedreht. In den Hauptrollen wurden Chloe Bennet, Dove Cameron und Yana Perrault gecastet. Darüber hinaus schloss sich Donald Faison als Professor Utonium dem Cast an.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Original anschauen:

Powerpuff Girls - Trailer (English)

Im Februar 2021 gab der US-amerikanische Sender The CW die Produktion der Pilot-Episode bei dem Studio Warner Bros. Television in Auftrag. Als Produzent war u.a. Greg Berlanti an Bord, der bereits zuvor das überaus erfolgreiche Arrowverse bei The CW gelauncht hatte. Der Powerpuff-Pilot überzeugte jedoch nicht, sodass The CW im Mai 2021 ankündigte, das Konzept der Serie komplett zu überarbeiten.

Kurz darauf leakte das Drehbuch des ursprünglichen Piloten und sorgte für negative Reaktionen. Der nächste Rückschlag folgte im August 2021, als Bennet das Projekt verließ. Als Grund wurden Terminüberschneidungen genannt, doch die Probleme bei der Produktion waren deutlich größer. The CW hielt trotzdem zwei weitere Jahre an der Powerpuff-Serie fest und versuchte, eine neue Version in Stellung zu bringen.

Die Powerpuff Girls-Realserie ist tot, aber es gibt Hoffnung für die Fans des Franchise

Erst im Mai 2023 wurde offiziell der Stecker gezogen. Nachdem The CW von der Nexstar Media Group übernommen wurde, verabschiedete sich der Sender von der Powerpuff-Serie. Warner Bros. Television hätte nun die Möglichkeit gehabt, die Serie selbst weiterzuentwickeln oder bei einem anderen Sender/Streamer unterzubringen. Das passiert allerdings nicht, wie aus dem TVLine-Bericht hervorgeht.

Warner Bros. Television hat sämtliche Powerpuff-Pläne begraben hat. Das Franchise lebt trotzdem weiter: Unter dem Dach von Cartoon Network entsteht aktuell eine weitere animierte Serie rund um die Powerpuff Girls und ihren Kampf gegen das Böse. Dieses Mal ist auch wieder Craig McCracken, der Schöpfer der Marke, involviert. Er war weder bei der Live-Action-Version noch dem Reboot von 2016 an Bord.

