Henry Cavill-Wechsel zu House of the Dragon: Was hinter dem Gerücht steckt und was er selbst dazu sagt

Die Gerüchte um Henry Cavills Wechsel von The Witcher zu House of the Dragon werden immer lauter: Ja, er steigt aus The Witcher aus. Aber steigt er auch gleich bei der nächsten Fantasy-Serie ein?

Es wäre so praktisch. Für Henry Cavills Wechsel von Netflix' The Witcher zu HBOs House of the Dragon könnte er sein Kostüm inklusive Targaryen-blonder Perücke einfach mitnehmen. Und einen Drachen bekäme er gratis dazu.

Fans wünschen sich ihren geliebten Fantasy-Star nach dem überraschenden Ausstieg aus The Witcher in der anderen großen, gegenwärtigen Fantasy-Serie. Henry Cavill selbst ist House of the Dragon-Fan und hat eine klare Meinung dazu.

Die Gerüchte um Henry Cavill in House of the Dragon nehmen Überhand

Lange vor seinem Ausstieg aus The Witcher war der Wunsch nach Henry Cavill im Game of Thrones-Prequel House of the Dragon groß. Seit der beliebte und nerdige Künstler BossLogic im August ein selbst erstelltes Poster teilte, geht es mit der Fan-Fantasie durch.

Mit dem platinblonden Geralt von Riva im Hinterkopf steuern wir auf den Ausstieg von Henry Cavill aus The Witcher zu, der vor wenigen Tagen die Fans überrumpelte.

Wie geht man am besten damit um, wenn ein großartiger Star und Hauptdarsteller die Lieblingsserie zwischen Staffel 3 und 4 verlässt? Die Lösung: Wir verlangen im Internet lautstark nach der nächstbesten Möglichkeit.

Henry Cavill als Aegon

Es werden Fake-News gestreut ...

Henry Cavill wird Matt Smith als Daemon Targaryen in House of the Dragon Staffel 3 ersetzen.

... bis nicht mehr zwischen Fan-Wunsch und Realität unterschieden werden kann.

Henry Cavill in HotD. Ich mag den Schauspieler, aber wen zur Hölle soll er spielen, wenn wir alle großen Charaktere oder zumindest alle großen Drachenreiter:innen schon kennen? Also wen zur Hölle spielt er?

Nach dem Bekanntwerden seines The Witcher-Abgangs wurde zudem vermutet, dass er wegen der Wiederbelebung seiner Superman-Rolle in Man of Steel 2 keine Zeit mehr für Serien haben wird. Das dämpfte auch die House of the Dragon-Gerüchte. Allerdings gab es schon länger Probleme hinter den Kulissen von The Witcher, welche die wahren Gründe für den Ausstieg sind.



Gibt es also doch eine Chance auf Henry Cavill in House of the Dragon? Der Star der Stunde hat eine klare Haltung zum Thema.

Henry Cavill erteilt dem Fan-Wunsch eine Absage - er findet die Idee aber cool

Im Live-Podcast von Happy, Sad, Confused mit Josh Horowitz zeigt sich Henry Cavill diplomatisch, berichtet unter anderem CBR . Wir wissen schon lange, dass er ein Videospiel- und Serien-Nerd ist und natürlich schaut er auch House of the Dragon. Er sieht sich selbst aber nicht in Westeros:

Ich muss zugeben, als ich House of the Dragon geschaut habe, dachte ich, 'Diese Leute wären wirklich gute Witcher'. Ich denke, es wäre cool, ein Teil von Westeros zu sein, wirklich. Aber ich glaube nicht, dass ich dabei sein werde.

Immerhin können wir uns damit trösten, dass jede House of the Dragon-Folge, die wir sehen, auch bei Henry Cavill im Fernsehen läuft. Und er sich selbst bestimmt auch ab und an auf dem einen oder anderen Drachen vorstellt.

Mehr zu House of the Dragon gibt's im Moviepilot-Podcast

Meine Kollegen Yves und Sebastian diskutieren im Live-Talk, den wir auch als Podcast anbieten, die letzte Folge der 1. Staffel House of the Dragon.

Im ausführlichen Spoiler-Talk zur Folge Die Schwarze Königin (The Black Queen) schauen sie auch auf die Zukunft der Serie.



In welcher Rolle hättet ihr Henry Cavill gern in House of the Dragon gesehen?