The Bastard Son & The Devil Himself: Kommt Staffel 2 oder folgt die nächste Netflix-Absetzung?

Die neue Netflix-Serie The Bastard Son & The Devil Himself hinterlässt uns am Ende mit zahlreichen offenen Fragen. Aber wird es eine 2. Staffel des Fantasy-Hits geben?

The Bastard Son & The Devil Himself ist blutrünstig, queer und einfach fantastisch. Die Young Adult-Fantasyserie über den Sohn eines gefürchteten Hexers und den Konflikt zweier verfeindeter Hexenfraktionen begeistert nicht nur die Kritik, sondern auch das Netflix-Publikum und sicherte sich sofort einen Platz in der Top 10 der meistgeschauten Serien. Nach acht Folgen hinterlässt und die Serie mit schockierenden Enthüllungen und noch mehr Fragen für Staffel 2.

Aber wird es eine Fortsetzung geben oder wird Netflix zum grausamen Herzfresser und beraubt die Fans all ihrer Hoffnungen auf mehr Abenteuer mit Nathan, Gabriel und Annalise? Die wichtigsten Infos zur Verlängerung um Staffel 2 und was die Romanvorlage von Sally Green sowie das Ende von Staffel 1 über die mögliche Handlung der 2. Staffel verraten, findet ihr hier.

Wird es eine 2. Staffel von The Bastard Son & The Devil Himself geben?

In trockenen Tüchern ist die Verlängerung noch nicht. In der Regel wartet Netflix mehrere Wochen bis Monate ab, ehe ein endgültiges Urteil gefällt wird. Selbst wenn Netflix The Bastard Son & The Devil Himself innerhalb der kommenden Wochen verlängern sollte, wäre es für einen Start im kommenden Jahr fast zu spät. Die 2. Staffel würde eher 2024 bei Netflix starten können.

Schaut hier den Trailer zu Netflix' The Bastard Son & The Devil Himself

The Bastard Son & The Devil Himself - S01 Trailer (Deutsch) HD

Netflix etablierte sich in den letzten Jahr zur ersten Anlaufstelle für Young Adult-Genre-Serien. Und nirgendwo haben es diese Shows schwerer als bei Netflix. Denn nur in seltensten Fällen finden sie beim Streaming-Riesen ein natürliches Ende. Oft werden sie radikal nach einer Staffel abgesetzt. Zuletzt zog Netflix bei der beliebten Fantasy-Serie Fate: The Winx Saga nach 2 Staffeln den Stecker.



Im Falle von The Bastard Son wäre es besonders schade. Die Serie basiert auf der Half Bad-Romantrilogie von Sally Green, deren erster Band (mit einigen einschneidenden Veränderungen) in Staffel 1 adaptiert wurde. Die blutige Fantasy-Serie müsste auf 3 Staffeln kommen, um die Handlung der Vorlage zu komplettieren.

Wie geht es in Staffel 2 weiter und was verraten die Bücher über die Fortsetzung?

Die Geschichte von Nathan (Jay Lycurgo), Annalise (Nadia Parkes), Gabriel (Emilien Vekemans) und dem Krieg zwischen den Fairborn und Bluthexen ist noch lange nicht zu Ende und die ersten acht Folgen hinterlassen uns mit zahlreichen Fragen und Hinweisen, wie es in Staffel 2 weitergehen könnte.

Nach Souls Tod blick Nathan auf dessen schlagendes Herz . Wird er es fressen und all die gesammelten Kräfte in sich aufnehmen?

blick Nathan auf dessen . Wird er es fressen und all die gesammelten Kräfte in sich aufnehmen? Der Krieg der Fairborn und Bluthexen ist noch nicht beendet und das Trio hat Feinde auf allen Seiten .

. Marcus Edge lebt noch, aber was ist sein Plan für die Zukunft?

noch, aber was ist sein Plan für die Zukunft? Marcus weiß bereits wie er sterben wird . Wir aber noch nicht.

. Wir aber noch nicht. Jessicas Fähigkeiten sind blockiert und sie sinnt auf Rache. Dafür schließt sie einen Pakt mit der gefährlichen Bluthexe Mercury.

Auch wenn The Bastard Son die Vorlage Half Bad nur als Inspiration nimmt, bleibt der grobe Verlauf von Nathans Abenteuer und Selbstfindungsreise recht ähnlich. Somit lässt sich mit Blick auf Half Wild (Band 2) bereits sagen, was uns in Staffel 2 erwarten könnte.

© Netflix Wie geht es mit Nathan, Gabriel und Annalise weiter?

Am Ende von Staffel 1 hat Nathan seine drei Geschenke und das Blut seines Vaters Marcus Edge (David Gyasi) noch rechtzeitig erhalten. Er ist nun offiziell ein Bluthexer. Seine Fähigkeit lernen wir allerdings noch nicht kennen. In Half Bad spielt diese eine zentrale Rolle. Denn Nathan kann sich in ein blutrünstiges Tier verwandeln, wie sein Vater.

Die pelzige Verwandlungs-Fähigkeit bringt aber reichlich Probleme mit sich, denn Nathan kann dies zuerst nicht kontrollieren. Oft wacht er ohne konkrete Erinnerungen und blutverschmiert neben zerfetzten Leichen auf. Das macht es für ihn umso schwerer, nicht wie sein gefürchteter Vater handeln zu wollen.

The Bastard Son & The Devil Himself blickt also einigen spannenden Entwicklungen in der nächsten Season entgegen. Jetzt liegt es nur noch an Netflix, dass diese auch Realität wird. Und wenn wir von Staffel 2 eines fordern, dann ist es mehr Liebe für "Nabriel"!

Möchtet ihr eine 2. Staffel von The Bastard Son & The Devil Himself?