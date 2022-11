Neuer Avatar 2-Trailer deutet gewaltigen Krieg an: Das wird der größte Sci-Fi-Film des Jahres

Das über 3 Stunden lange Sci-Fi-Epos Avatar 2 hat einen neuen langen Trailer erhalten. Der Blockbuster von James Cameron startet in der Weihnachtszeit in den Kinos.

Das größte Filmereignis des Jahres nimmt Anlauf: In eineinhalb Monaten startet Avatar 2: The Way of Water in den deutschen Kinos. Vor kurzem ist die Mega-Laufzeit des Sci-Fi-Blockbusters durchgesickert, die selbst die längsten Marvelfilme und sogar manche Netflix-Serien in den Schatten stellt. Nach dem auf Atmosphäre bedachten ersten Teaser verrät der neue lange Trailer nun mehr über den Inhalt von Avatar 2, der diese Laufzeit füllen soll.

Seht hier den ersten langen Trailer zu Avatar 2

Avatar 2: The Way of Water - Trailer 1 (Englisch)

Im ersten Teil des Trailers steht die Verbindung mit der Natur des Planeten Pandora im Vordergrund, immerhin müssen die Zuschauenden sich nach über einem Jahrzehnt Abwesenheit erst wieder an das Avatar-Gefühl erinnern. Die gestochen scharfen Unterwasserbilder hinterlassen den größten Eindruck. Aber Avatar 2 soll ja kein abgefilmtes Großaquarium mit 3 Stunden Laufzeit sein.

Im zweiten Teil kriecht deshalb eine bedrohliche Stimmung ins Geschehen: Der Krieg gegen die Menschen flammt wieder auf, symbolisiert durch einen menschlichen Schädel, den Jake mit der Hand zermalmt.

Wann startet Avatar 2 in Deutschland in den Kinos?

Avatar 2 startet am 14. Dezember 2022 in den deutschen Kinos. Der Start hatte sich immer wieder verspätet. Insgesamt kommt Avatar 2 über 8 Jahre später als geplant. Hier könnt ihr genauer nachlesen, warum sich der Kinostart von Avatar 2 immer wieder verspätete.

Hier ist auch das neue Poster zu Avatar 2

Was passiert in Avatar 2?

Avatar 2 setzt 13 Jahre nach den Ereignissen aus Aufbruch nach Pandora ein. Die Hauptfiguren Jake und Neytiri haben eine Familie gegründet und tun alles dafür, zusammenzubleiben. Irgendwann werden sie jedoch gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, als die Invasoren von der Erde zurückkehren. Dabei entdecken sie andere Gegenden von Pandora und stoßen dabei auf Kate Winslets Figur Ronal, die den Stamm der Metkayina anführt. Dieser hat sich auf der Oberfläche des Ozeans auf Pandora angesiedelt.

Wann starten Avatar 3 bis 5?

James Cameron dreht gleichzeitig mindestens zwei Avatar-Filme – Teil 2 und 3. Hin und wieder ist sogar von allen vieren die Rede, die gleichzeitig entstehen sollen. Zuletzt wurden die Sequels wieder verschoben. Jetzt stehen folgende Termine fest:



Avatar 3: kommt am 20. Dezember 2024.



20. Dezember 2024. Avatar 4: kommt am 18. Dezember 2026.



18. Dezember 2026. Avatar 5: kommt am 22. Dezember 2028.

