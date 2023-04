Fast 400 Euro günstiger: Kompaktes Bose Heimkino-System mit smarter Soundbar, Subwoofer und Surround-Speaker im Oster-Angebot

Die Bose Soundbar 500 ist alleine schon ein kleines Klangwunder, das fast jedes Heimkino aufwertet. Doch mit einem Subwoofer und zwei Rear-Lautsprechern könnt ihr es so richtig krachen lassen.

Mega-Blockbuster wie Avatar 2: The Way of Water oder John Wick: Kapitel 4 wirken nicht ohne Grund viel intensiver im Kino. Die riesige Leinwand und die aus bis zu 12 Lautsprechern bestehende Surround-Anlage kreieren ein immersives Erlebnis, dass man schwer zu Hause im Heimkino erreichen kann. Denn mit einem großen Fernseher ist es noch nicht getan. Ohne ein vernünftiges Soundsystem wirken selbst die waghalsigsten Action-Szenen eher blass.

Die einfachste Lösung, den TV-Sound upzugraden ist eine praktische Soundbar, die auf kleinem Raum großen Sound bietet. Doch aufgrund ihrer Größe kommen Soundbars vor allem beim Raumklang an ihre Grenzen. Die Lösung: Man erweitert die Soundbar einfach mit zusätzlichen Lautsprechern zum Surround-System. Ein solches Set bekommt ihr jetzt bei den Coolblue Oster-Angeboten zum richtig starken Preis. Die Bose Soundbar 500 gibt es im Set mit dem Bass Module 500 und zwei Surround Lautsprechern für 799 Euro, das sind ca. 400 weniger als bei der Konkurrenz.

Wie eine smarte Soundbar zum Surround-System wird

Die Bose Soundbar 500 ist schick, nimmt nicht viel Platz ein und kommuniziert mit Alexa oder dem Google Assistant. Mit ihren smarten Features lässt sie sich komfortabel bedienen. Ihr könnt per App den Klang regeln und auf Sreaming-Apps wie Spotify oder Apple Airplay zugreifen.

Die Bose Soundbar hat für ihre Größe einen kräftigen und ausgewogenen Sound, der vor allem bei Filmen voll zur Geltung kommt. Auch Bass hat sie für ihre überschaubaren Maße erstaunlich viel. Vor allem bei Filmdialogen merkt man den Unterschied zu eingebauten Lautsprechern deutlich. Doch auch Bose kann mit seiner praktischen Soundbar nicht unendlich zaubern: Beim Raumklang kommt jede Soundbar an ihr Limit und auch der Bass geht nicht so tief runter wie bei einem Subwoofer.

Umso praktischer, dass sich die Bose Soundbar 500 * spielend leicht mit dem Bass Module 500 * und den Bose Surround Speakers * erweitern lässt. Praktischerweise sind diese in dem Heimkino-Set bei Coolblue schon dabei, wenn ihr die Bose Soundbar aber schon besitzt, könnt ihr die zusätzlichen Lautsprecher einfach nachrüsten.

Die Surround Lautsprecher werden hinter euch platziert, damit ihr einen gleichmäßigen Raumklang bekommt. Der Unterschied zur Soundbar alleine ist dabei beim räumlichen Klang und der Bassdarstellung deutlich zu spüren. Und das beste: Ihr könnt die kompakten Surround Speakers und den Subwoofer kabellos mit der Soundbar verbinden.

