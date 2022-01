Fast and Furious 10 mit Vin Diesel: Neuer Kinostart, Dwayne Johnsons Absage & alle weiteren Infos

Dwayne Johnson wird auch in Fast and Furious 10 fehlen, doch was ist bekannt über den Actionfilm mit Vin Diesel? Hier findet ihr Updates zur rasenden Fortsetzung.

Fast & Furious 9 war vergangenes Jahr trotz Pandemie überaus erfolgreich und Fast & Furious 10 nähert sich der Verwirklichung. Dwayne Johnson wird zwar nicht dabei sein, aber davon lässt sich die Autonarren-Familie Dominic Toretto bzw. Vin Diesel natürlich nicht abhalten.



Was wir sonst noch über den deutschen Kinostart sowie Handlung, Besetzung, Trailer und Fortsetzungen von Fast & Furious 10 wissen, erfahrt ihr hier.

Dieser Artikel wird regelmäßig mit den neusten Infos aktualisiert.

Wann kommt der 10. Teil von Fast and Furious?

Ursprünglich sollte Fast 10 im April 2023 in die US-Kinos kommen, dann wurde er in den Mai verschoben. Mittlerweile steht auch der deutsche Kinostart fest: Fast and Furious 10 kommt am 18. Mai 2023 in die deutschen Kinos

Damit startet der Actionfilm knapp 20 Jahre nach 2 Fast 2 Furious. Wenn das kein Anlass ist, den Film Fast10 Your Seatbelts zu nennen...

Gibt es einen Trailer für den Actionfilm?

Einen Trailer oder erste Bilder gibt es noch nicht. Letzteres könnte sich jedoch in den nächsten Wochen ändern. In einem Interview mit Regal hat Vin Diesel im Juni verraten, dass die Dreharbeiten für Teil 10 im Januar 2022 beginnen.

Es lohnt sich die Instagram-Accounts von Regisseur Justin Lin und Vin Diesel für inoffizielle Eindrücke vom Set zu beobachten, bevor Bilder aus dem Film oder gar Trailer veröffentlicht werden.

Was ist über die Handlung bekannt?

Fast and Furious 10 versucht womöglich etwas, was kein anderer Teil der Reihe in diesem Ausmaß angegangen ist: Er könnte eine Geschichte anfangen, die erst in Teil 11 zu Ende geführt wird.

Hintergrund ist die Beschreibung von Teil 10 und 11 als das große Finale das Fast-Saga. Beide Blockbuster werden, ähnlich wie bei Avengers Endgame und Infinity War, zusammen gedreht. Das lässt ebenfalls auf einen nahtlosen Übergang der Story von einem zum anderen Film schließen.

Lose Enden in Fast 9 könnten weiter erzählt werden

Doch obwohl Teil 9 offiziell der Beginn der Fast-Saga war, gibt er wenige Hinweise, wohin die Reise bzw. Raserei gehen wird. Große Cliffhanger fehlen zum Beispiel. Naheliegend dürfte eine Weiterführung der Beziehung von Dom Toretto und seinem verlorenen Bruder Jakob (John Cena) sein.

Außerdem kündigt sich in der Abspannszene am Ende von Fast and Furious 9 die Rückkehr von Jason Stathams Deckard Shaw an. Eine Aussprache mit Han (Sung Kang) muss es also geben in Fast 10. Doch darüber hinaus ist die Geschichte unserer Fantasie überlassen.

Wer gehört zur Besetzung von Fast and Furious 10? (auf jeden Fall nicht Dwayne Johnson!)

Dwayne Johnson ist definitiv nicht dabei in Fast and Furious 10 – und auch nicht in Teil 11. Der Darsteller von Luke Hobbs hat sich seit der Produktion von Teil 8 mit Vin Diesel zerstritten und schließt eine Rückkehr in die Hauptreihe eindeutig aus.

Fragezeichen hinter John Cena und anderen im Cast

Vin Diesels Rückkehr in den Cast ist natürlich klar, ebenso wahrscheinlich jene der Stamm-Belegschaft um Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Chris 'Ludacris' Bridges (Tej), Sung Kang (Han) und Nathalie Emmanuel (Ramsey).

In einem Interview mit Good Morning America erklärte John Cena zu einer möglichen Rückkehr als Jakob Toretto:

Ich hoffe wirklich, dass ihr mich in Fast 10 sehen werden. Ich weiß, dass sie die Produktion ankurbeln und ich würde nichts lieber machen, als zum Franchise zurückzukehren. [...]

Wie sieht es mit Fast and Furious 11, 12 und 13 aus?

Offizielle Bestätigungen für ein Wiedersehen mit Jason Statham, Helen Mirren (Queenie), Charlize Theron (Cipher) oder dem in F9 verloren gegangenen Kurt Russell (Mr. Nobody) gibt es nicht. Wahrscheinlich ist der Beginn einer, in der mehrere bekannte Gesichter aus 20 Jahren Franchise-Geschichte auftauchen. Und vielleicht findet das Drehbuch sogar eine Erklärung für die Rückkehr der totgeglaubten Gisele (Gal Gadot). Bei Han hat ja es auch geklappt.

Nach Teil 10 kommt auf jeden Fall auch Fast & Furious 11. Darüber hinaus ist die Zukunft der Reihe unklar. Ein echtes Ende mit Nummer 11 scheint schwer vorstellbar im heutigen Franchise-Zeitalter.

Es gibt schon eine Idee für Hobbs & Shaw 2 mit Dwayne Johnson

Hinzu kommen die diversen existierenden und geplanten Spin-offs der ehemaligen Tuning-Reihe, allen voran Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Dwayne Johnson verabschiedete sich zwar aus der Hauptreihe, aber behält in der Scheidung von Vin Diesel den Ableger.

Eine Idee dafür hat er auch schon: Hobbs & Shaw 2 mit Johnson und Statham soll die "Antithese dessen sein, was die Fast & Furious-Filme normalerweise sind, da sie einfach weiter und weiter und weiter gehen. [...] Das heißt, ohne zu viel zu verraten, ihr seht einen Mann, der in den Sonnenuntergang geht." (via Sirius XM )

