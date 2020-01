Fast & Furious 9: Düsterer Teaser-Trailer mit Vin Diesel und Michelle Rodriguez

Fast & Furious 9 heißt nun Fast 9: The Fast Saga. Wir haben den ersten düsteren Teaser-Trailer mit Vin Diesel und Michelle Rodriguez für euch.

In wenigen Tagen wird der erste Trailer zu Fast & Furious 9 veröffentlicht. Während wir gespannt sind, welche verrückten Stunts sich Regisseur Justin Lin dieses Mal ausgedacht haben, um den Größenwahn der Vorgänger zu übertreffen, teilt Vin Diesel auf Twitter das erste Poster zum Film, der nun auch einen offiziellen Titel hat: Fast 9: The Fast Saga. Auch ein erster Teaser-Trailer wurde veröffentlicht.

Fast 9: The Fast Saga - Teaser-Trailer und Poster enthüllt

Oben im Player könnt ihr euch den Teaser-Trailer zu Fast & Furious 9 mit Vin Diesel und Michelle Rodriguez anschauen. Auch weiter unten im Artikel haben wir das Video nochmal eingebunden. Nachfolgend findet ihr außerdem das erste Poster zum Film.

Viel gibt es zwar noch nicht zu sehen, dennoch vermittelt der Einblick eine düstere, melancholische Stimmung. Vin Diesel lehnt auf dem Poster an der Motorhaube seines Wagens, während sich vor ihm am Horizont glühende Wolken offenbaren.

Sein Blick ist in den Sonnenuntergang gerichtet, den wir allerdings nicht zu Gesicht bekommen. Eine gewisse Wehmut transportiert dieses Poster, zumal sich Vin Diesel ausschließlich auf der linken Hälfte befindet, wodurch eine große Lücke auf der anderen Seite klafft. Lettys Kreuz in der Mitte wirkt nicht weniger beunruhigend. Es fühlt sich so an, als würde sich Dom Toretto auf seine letzte Fahrt vorbereiten.

Hier könnt ihr euch nochmal den düsteren Teaser-Trailer zu Fast & Furious 9 mit Vin Diesel und Michelle Rodriguez anschauen. Der unterstreicht die beklemmenden Eindrücke, die auch das Poster weckt. Alle Zeichen stehen auf Abschied - wird der neunte Teil etwa ganz seinem Titel entsprechend die Fast-Saga abschließen?



Fast & Furious 9 aka Fast 9: The Fast Saga startet bei uns am 21. Mai 2020 in den Kinos und trumpft mit einem völlig neuen Mitglied in der Familie auf, denn John Cena gehört inzwischen offiziell zum Cast der Fortsetzung. Damit füllt er offenbar die Lücke, die Dwayne Johnson mit seinem Wechsel ins eigene Spin-off hinterlassen hat.



Wie gefällt euch das erste Poster und der Teaser-Trailer zu Fast & Furious 9?