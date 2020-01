Fast & Furious 9 mit Vin Diesel: Der neue Titel ergibt keinen Sinn

Stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot, schreibt am liebsten über Game of Thrones und Filme, die in Hongkonger Nudel-Restaurants spielen.

Die Titel der Fast & Furious-Reihe sind legendär, weil sie selbst 2 fast und 2 furious sind, um ernst genommen zu werden. Aber F9: The Fast Saga bringt die Reihe mit Vin Diesel auf ein neues sinnfreies Level.

Die größte Überraschung des Teaser-Trailers für den 9. Teil der Fast & Furious-Hauptreihe war nicht der wuschelköpfige Sohn von Dom Toretto (Vin Diesel). Es war war auch nicht die Tatsache, dass Letty (Michelle Rodriguez) und Dom im perfekt abgestimmten Partner-Look auf ihrer Farm schuften. Der Paukenschlag der 50 Werbesekunden kam am Ende. Fast & Furious 9 trägt den offiziellen Originaltitel F9: The Fast Saga.

Lasst euch diesen Titel für ein paar Sekunden auf der Zunge zergehen, schiebt ihn durch die Synapsen und lasst ihn in eurem Sprachzentrum setzen. Fertig? Okay. Selbst nach einer Nacht unruhigen Schlafes, die erfüllt war von Träumen über glatzköpfige Trecker-Fahrer, konnte ich mir beim besten Willen nicht zusammenreimen, was uns der Künstler - stellen wir uns hier Vin Diesel vor, wie er ein neues Banner für seinen Facebook-Account erstellt - mit F9: The Fast Saga sagen will.

Tatsächlich besitzt der Titel des neuen Fast & Furious-Films keine und jede Bedeutung, ist völlig sinnbefreit und trotzdem vielsagend.

F9 - Muss Dom Toretto in Fast & Furious 9 in einen Computerkurs?

Das Internet reagierte mit zahlreichen Witzen à la "Ich kann F11: Full Screen kaum erwarten". Die unfreiwillige Funktionstaste 9 im Titel des Fast & Furious-Films schenkt dem neuen Eintrag des Blockbuster-Franchises aber auch eine unerwartet vielschichtige Textur.

Wann habt ihr zum letzten Mal bewusst auf die F9 gedrückt? Ich meine bewusst und nicht als ihr einen Lappen drüber gezogen habt, um die verklebten Corona-Kleckse wegzuwischen. F9 ist eine einsame Taste, die im normalen Computer-Betrieb in Verbindung mit anderen erstrahlt. FN oder STRG sind ihre Family. Ganz so wie übrigens Dom. Der hat sich zwar seine kleine Familie im Teaser aufgebaut, aber sich damit auch aus dem schnellen und furiosen Leben verabschiedet.

Dom lebt im Trailer wie Hawkeye in Age of Ultron und wir sind uns hoffentlich alle einig, dass ein Hawkeye-Vergleich unter der Würde des Alpha-Tiers und Vaters der Fast & Furious-Familie steht.

Wofür steht das F in F9?

Diese nicht ganz ernst gemeinten Deutungsversuche sind natürlich ein schöner Zeitvertreib, doch es bleibt ein großes, unsichtbares Fragezeichen: Wofür steht das F in F9? Steht es für Fast wie im englischen Titel Fast Five? Oder für Furious, wie in Furious 7? Oder ist es das im Originaltitel von Fast & Furious 8 eingeführte Fate?

Bedeutet es vielleicht sogar alles, also ist das F ein Amalgam aus aufsehenerregenden Alliterationen? Finden, und das ist vielleicht die stimmigste Deutung, in diesem F alle Straßen zusammen, die in den vergangenen acht Filmen der Hauptreihe befahren wurden? So wie auf der Tagline von Fast & Furious 6: "All Roads Lead to This."

Der offizielle Twitter-Kanal der Reihe heißt aktuell #F9 und verwendet in allen Tweets zum Film bisher nur die Abkürzung. Schlimmer noch: In kleinen Videos werden die acht anderen Filme ebenfalls mit einem F betitelt, was diese Sinnkrise auf das Franchise ausweitet und gleichzeitig den Spin-off Hobbs & Shaw mit Dwayne Johnson und Jason Statham kategorisch der Familie verweist.

Für Genre-Fans: Alle Actionfilme 2020 mit deutschem Kinostart

Die "Fast Saga" im Titel lässt darauf schließen, dass das F im Mindesten für Fast steht, aber dieser Zusatz eröffnet viel weitere Fragen.

Was genau ist die "Fast Saga"?

Die Titel der Fast & Furious-Reihe sind für ihre ganz eigene Straßen-Poesie berühmt. Legendär ist 2 Fast 2 Furious, der in den vergangenen 17 Jahren ein Ökosystem von Wortwitzen über numerisch gepimpte Filmtitel herangezüchtet hat.

Nach der knackigen Effizienz der Justin Lin-Ära, die auf den Stealth-Reboot Fast & Furious die reduzierten Fast Five und Furious 6 folgen ließ, gingen die Titel mit Fate of the Furious in eine pathetische Evolutionsphase über, die zur aufgeblasenen Atom-U-Boot-Action des Films passte.

I have confirmed with Universal that, yes....



The title of the 9th Fast and Furious film is, officially, F9. @TheFastSaga #F9 pic.twitter.com/5CIimjwu4O — Germain Lussier (@GermainLussier) January 28, 2020

Nun steht dieses "The Fast Saga" vor uns und die erste Frage lautet: Schauen wir nicht schon seit 19 Jahren die Fast-Saga? Beginnt sie erst jetzt? Waren die anderen Filme nur der Prolog einer viel größeren Geschichte?

Wenn F9 nun diese Saga eröffnet, warum wird das nicht im Titel angedeutet? "Die Fast-Saga" - das klingt wie Anfang und Ende, das ist abgeschlossen, das ist alles, was die Fast & Furious-Filme ausgehend von den Einspielergebnissen niemals sein werden. Wie kann Teil 9 die Fast-Saga zeigen, wenn Teil 10 schon sicher ist? Was kommt danach? F11: The Saga Ends? F12: The Furious Saga?

The Fast Saga klingt schlicht unvollständig, da hätte man sich ruhig am Einfallsreichtum der Dragonball-Sagas ein Vorbild nehmen können. Stellt euch vor: Boss Dom's Magic Touch oder The Legend of Han Seoul-O oder schlicht The Tournament Begins. Da geht noch was, liebe Universal-Bosse, lieber Vin Diesel. Da geht noch was.

Fast & Furious 9 a.k.a. F9: The Fast Saga startet am 21. Mai 2020 in den deutschen Kinos. Am 31. Januar wird der erste Trailer veröffentlicht.

Wie interpretiert ihr den Originalitel von Fast & Furious 9?