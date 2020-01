Von Bad Boys bis Tenet: Alle Actionfilme 2020 mit deutschem Kinostart

Die Filmstarts der Actionfilme im Jahr 2020 halten von Vin Diesel über Dwayne Johnson bis hin zu Tom Cruise und Daniel Craig alles bereit, was für atemloses Kino sorgen dürfte.

Im Kinojahr 2020 dürfen Explosionen die Leinwand erschüttern und choreografierte Kämpfe das Adrenalin auch im Kinosessel noch in die Höhe treiben. Wer nach den Actionfilmen 2019 nach mehr dürstet, erhält hier eine Übersicht über das Actionkino 2020.

Die Horrorfilme 2020, die Fantasyfilme 2020, die Science-Fiction-Filme 2020, die Superheldenfilme 2020, die Animationsfilme 2020 sowie die Sequels 2020 und Remakes 2020 haben wir euch bereits vorgestellt. Nun sind die Actionfilme mit deutschen Kinostart an der Reihe. Abenteuerfilme und Kriegsfilme haben wir dabei weiter unten gesondert aufgeführt.

Actionfilme 2020 - Alle deutschen Kinostarts

Kriegsfilme 2020

Abenteuerfilme 2020

Weitere Actionfilme 2020 noch ohne Startdatum, aber trotzdem mit guten Kinochancen, sind außerdem Liam Neesons zwei Filme Honest Thief und The Minuteman, Jessica Chastain als Kämpferin Ava, Daniel Radcliffe in Guns Akimbo, Melissa McCarthys Actionkomödie Superintelligence und Guy Ritchies Cash Truck.

Außerdem wird wohl Ryan Reynolds mit Samuel L. Jackson in The Hitman's Wife's Bodyguard noch dieses Jahr ins Kino zurückkehren und mit The Hunt eine Menschenjagd veranstaltet werden.

Alle Filmstarts der Actionfilme sind hier nach aktuellem Stand notiert, wie allgemein üblich kann es über das Jahr 2020 hinweg aber natürlich immer wieder zu Verschiebungen oder sogar Streichungen von Kinoterminen kommen.

Was glaubt ihr, welcher Actionfilm 2020 euch am stärksten in den Kinosessel drücken wird?