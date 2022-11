Trotz Trash-Titel zum Netflix-Hit: Lohnt sich der Fast & Furious-Ersatz Verirrte Kugel 2?

Schon der Trailer zu Verirrte Kugel 2 geizt nicht mit Action im Fast & Furious-Stil und John Wick-Choreografien. Aber lohnt sich der Netflix-Hit?

Der französische Actionfilm Verirrte Kugel 2 ist seit seinem Start auf Platz 3 der Netflix-Charts geschossen. Wer den deutschen Titel trashig findet, sollte sich als Genre-Fan nicht abschrecken lassen. Genau wie der Vorgänger Verirrte Kugel ist der Kracher vollgepackt mit rasanten Fast & Furious-Verfolgungsjagden und knallharten Prügeleien nach John Wick-Vorbild. Aber wie gut ist das Resultat?

Action-Mix aus Fast & Furious und John Wick: Netflix-Hit Verirrte Kugel 2 begeistert Fans

Verirrte Kugel 2 schließt quasi nahtlos an den Vorgänger an. Über-Mechaniker Lino (Alban Lenoir) will Rache an den Gangstern nehmen, die seinen Bruder und Mentor auf dem Gewissen haben. Gemeinsam mit Polizistin Julia (Stefi Celma) jagt er dafür Drogendealer an der französisch-spanischen Grenze.

Die Story inszeniert Regisseur Guillaume Pierret ähnlich wie Teil 1 als einen Mix aus Fast & Furious-Adrenalin mit James Bond-Autospielereien und atemlosen Kampf-Choreografien. Die verfehlen ihre Wirkung bei Genre-Fans nicht, wie es etwa auf Kritik-Seiten und IMDb nachzulesen ist.

Alle Bewertungen zu Verirrte Kugel 2 auf einen Blick

Insbesondere auf letzterer Seite wird der Film als "" mitbeschrieben. "schreibt auch Movie Nation

Alle, denen schon Teil 1 gefiel und die an beinharter Action gefallen finden, sollten unbedingt einen Blick auf Verirrte Kugel 2 werfen. Wer komplexe Figuren oder revolutionär neue Story-Wege erwartet, wird vermutlich eher enttäuscht.

Die 10 besten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Vor dem Ende des Streaming-Jahres stellen wir euch nochmal 10 kommende Titel vor, auf die wir uns 2022 am meisten freuen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen unter anderem über Guillermo del Toros düstere neue Pinocchio-Version, das Will Smith-Comeback Emancipation, das Knives Out-Sequel Glass Onion mit Daniel Craig und den Horror-Hype Barbarian.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Verirrte Kugel 2?