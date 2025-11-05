Fast vergessener Bond-Ersatz kehrt nach 9 Jahren (!) zurück: Erste Bilder und Story-Infos zu The Night Manager Staffel 2

Vor zwei Jahren wurde verkündet, dass die Spionage-Thriller-Miniserie The Night Manager mit Tom Hiddleston überraschend fortgesetzt wird. Jetzt gibt es erste Bilder und Story-Details zu Staffel 2.

Wem James Bond zu überzogen und unrealistisch ist, kommt mit den Spionage-Geschichten des britischen Autors John le Carré deutlich mehr auf seine Kosten. Mehrfach wurden dessen Bücher, die den Alltag von Agenten und Spionen extrem detailliert und geradezu spröde schildern, in Film- und Serienform adaptiert.

Dazu gehört auch die Thriller-Serie The Night Manager von 2016, in der Marvel-Star Tom Hiddleston einen Undercover-Agenten spielt, der einen gefährlichen Waffenhändler dingfest machen soll. Obwohl The Night Manager als Miniserie abgeschlossen war, erreichte uns 2023 die Meldung, dass BBC und Amazon Prime eine Fortsetzung in Auftrag gegeben haben. Jetzt ist Staffel 2 von The Night Manager endlich konkreter geworden.

The Night Manager Staffel 2 stürzt Tom Hiddleston wieder in brandgefährliche Mission

In einem größeren Vanity Fair-Bericht wurden neben Hintergrundinformationen zur Entstehung von The Night Manager Staffel 2 auch erste Fotos zur Fortsetzung enthüllt:

Neben Hiddleston als Jonathan Pine und Olivia Colman als Geheimdienst-Agenturleiterin Angela Burr zeigen die Bilder auch die Cast-Neuzugänge Diego Calva (Babylon) und Camila Morrone (Daisy Jones and The Six). Offenbar wird Hiddlestons Hauptfigur in eine Art Dreiecksbeziehung mit den Figuren der beiden Stars verwickelt. Aus dem Vanity Fair-Bericht gehen auch Story-Details zur The Night Manager-Fortsetzung hervor.

Hiddleston spielt erneut den Ex-Geheimagenten Jonathan Pine, der mittlerweile als MI6-Agent Alex Goodwin in London eine Überwachungseinheit leitet. Eines Tages gerät er mit dem kolumbianischen Geschäftsmann Teddy Dos Santos (Diego Calva) aneinander. Um dessen Waffengeschäfte zu infiltrieren, bekommt Pine schließlich Unterstützung von der Geschäftsfrau Roxana Bolaños (Camila Morronos). In Kolumbien geraten die beiden in eine Verschwörung, die das ganze Land zu destabilisieren droht.

Wann startet The Night Manager Staffel 2 mit Tom Hiddleston?

Ein konkreter Start für die neuen Folgen der Thriller-Serie sind bis jetzt noch nicht bekannt. Wir rechnen mit einem Release irgendwann 2026. Hierzulande wird die 2. Staffel von The Night Manager dann bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo verfügbar sein. Eine 3. Staffel der Serie wurde übrigens direkt mit Season 2 zusammen bestellt. Für spannenden Spionage-Nachschub ist also gesorgt. Alle acht Folgen der 1. Staffel von The Night Manager könnt ihr bereits jetzt im Prime-Abo streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

