Thors Bruder als James Bond-Ersatz: Vergessene Amazon-Serie mit Marvel-Star kehrt nach 7 Jahren überraschend zurück

Vor 7 Jahren erschien die Agenten-Thriller-Adaption The Night Manager mit Tom Hiddleston als Mini-Serie. Jetzt wurde überraschend eine Fortsetzung für den lässigen James Bond-Ersatz angekündigt.

Neben seiner bekanntesten Rolle als Thor-Bruder Loki im Marvel Cinematic Universe hat sich Tom Hiddleston auch schon als cooler James Bond-Anwärter empfohlen. In der BBC-Mini-Serie The Night Manager war er 2016 als Undercover-Agent zu sehen, der Dr. House-Darsteller Hugh Laurie in der Rolle eines mächtigen Waffenhändlers überführen soll.

Auch wenn die Adaption von Spionage-Kult-Autor John Le Carré als abgeschlossene Mini-Serie angelegt war, geht es jetzt mit der Hauptfigur weiter. Eine Fortsetzung von The Night Manager ist offiziell in Arbeit.

Marvel-Star kehrt für The Night Manager-Fortsetzung zurück

Wie Deadline berichtet, entwickeln Amazon Prime Video und BBC gemeinsame eine The Night Manager-Fortsetzung. Bis jetzt ist nur bekannt, dass Tom Hiddleston als Hauptdarsteller in der Rolle von Jonathan Pine zurückkehrt, während Drehbuchautor David Farr wieder die Skripts schreibt. Anscheinend sollen auch gleich 2 Staffeln bestellt werden.

Da die Handlung von The Night Manager nach 8 Folgen abgeschlossen war, wird die Fortsetzung eineerzählen. Ob Stars aus dem Original wie Elizabeth Debicki oder Hugh Laurie nochmal zurückkehren, steht noch nicht fest.

