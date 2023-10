Fast vergessener Sci-Fi-Film heute im TV: Die großartige Geschichte wurde 12 Jahre später dreist von Netflix kopiert

Heute läuft ein Sci-Fi-Hit mit Oppheimer-Darsteller Cilian Murphy im TV, dessen Story eine einzigartige Prämisse besitzt. Kürzlich wurde der Geniestreich von Netflix geklont.

Was wäre, wenn Lebenszeit als Währung gelten würde? Arme Schlucker sterben elendig jung in ihren Slums, während die Reichen quasi unsterblich sind. So sieht es in der Welt von In Time - Deine Zeit läuft ab aus, der heute Abend im TV kommt. Die Idee erinnert stark an einen Netflix-Film, der kürzlich im Stream erschienen ist.

Im TV: Sci-Fi-Film, in dem Justin Timberlake den Reichen die Zeit stiehlt

In der Welt des Jahres 2169 ist der Tod quasi abgeschafft. Da die Welt aber übervölkert ist, wird Lebenszeit als Währung eingeführt. Arbeit wird mit Tagen oder Monaten entlohnt, aber selbst ein Kaffee kann mehrere Stunden kosten. Will (Justin Timberlake) wächst im Ghetto Dayton mit seiner Mutter (Olivia Wilde) auf. Nur wenige haben dort mehr als 24 Stunden zu leben.

Als er zufällig mit mehreren Jahrzehnten an Zeit beschenkt wird, möchte Will das Glück mit seiner Umwelt und seiner Mutter teilen. Doch die Handlanger der reichen Oberschicht, wie etwa der Timekeeper Leon (Cillian Murphy), sind ihm auf den Fersen.

In Time wurde nicht zuletzt dank seiner einzigartigen Idee zum Kino-Erfolg. 12 Jahre später schien Netflix das Hit-Konzept mit dem deutschen Sci-Fi-Film Paradise zu wiederholen. Dort soll Elena (Marlene Tanczik) einen riesigen Schuldenberg mit 40 Jahren Lebenszeit bezahlen, die sie aber viel lieber mit ihrem Freund Max (Kostja Ullmann) verbringen will.

Wann läuft In Time im TV?

In Time läuft am heutigen Samstag, den 7. Oktober 2023, um 20.15 Uhr auf Vox. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 8. Oktober um 14.50 Uhr nachholen. Regie führte Andrew Niccol (Gattaca).



