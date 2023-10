Riesige Sci-Fi-Kult-Serie endet bei Netflix nach 30 (!) Jahren – und niemand hat es bemerkt

Bei Netflix ist kürzlich eine 30 Jahre alte Sci-Fi-Serie still und heimlich zu Ende gegangen. Vielen Fans von früher wird es nicht aufgefallen sein.

Die 80er und 90er waren eine grandiose Zeit für japanische Sci-Fi-Franchises, deren Erfolgswelle aus ihrem Heimatland in die USA und von dort nach Europa schwappte. Neben den Transformers zählten dazu etwa die jungen Helden der Power Rangers. Die Serie, die 1993 mit Power Rangers begann, endete kürzlich mit Power Rangers Cosmic Fury bei Netflix.

Sci-Fi-Kult Power Rangers endet bei Netflix – aber Nachschub ist geplant

Seit 1993 rühmt sich die Power Rangers-Serie einer mehr oder minder ungebrochenen Kontinuität, obwohl Darsteller:innen, Kostüme und Storylines regelmäßig wechselten. Oft wurde bereits nach einer Staffel ein neues Rangers-Team unter neuem Namen etabliert. Dennoch gab es immer wieder Gastauftritte von Figuren aus früheren Staffeln oder Referenzen zu vergangenen Abenteuern.

Netflix Die Held:innen aus Power Rangers Cosmic Fury

Wie What's on Netflix berichtet, ist mit Power Rangers Cosmic Fury, die am 29. September 2023 im Stream erschien, aber das Ende besiegelt. Die alte Serie wird nicht fortgesetzt. Vielmehr soll in den kommenden Jahren ein Reboot auf Netflix erscheinen (via Deadline ), das die Grundlage für ein komplett neues Universum legen soll.

Wie Illuminerdi mutmaßt, soll die Neuauflage den Power Rangers einen größeren Bekanntheitsgrad verschaffen. Die Popularität der 90er besitzt das Franchise seit langem nicht mehr. Selbst viele alte Fans werden die Absetzung nicht mitbekommen haben.

Power Rangers dreht sich um eine Gruppe von Jugendlichen, die von einem Mentor zum Kampf gegen außerirdische Monster ausgebildet werden. Dabei bedienen sie sich der Fähigkeit, sich per Armband in die mächtigen Power Rangers verwandeln zu können.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Oktober-Serien, die bei Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. starten, zeigen wir euch in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den 15 Streaming-Highlights unter den Serien gehören im Oktober Marvels große Rückkehr von Loki, der Start des neusten The Walking Dead-Ablegers und jede Menge Horror- und Sci-Fi-Unterhaltung.