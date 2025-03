Fast vergriffen: Holt euch Lenovos Preis-Leistungs-Tablet mit Stift schnell zum Tiefstpreis

Bei Amazons Frühlingsangeboten könnt ihr euch ein beliebtes Lenovo-Tablet mit Stift jetzt besonders günstig schnappen, aber nur solange der Vorrat reicht.

Ein gutes Tablet muss nicht teuer sein, wie das Lenovo Tab M11 in den Frühlingsangeboten bei Amazon beweist: Mit Platz 5 der Tablet-Bestseller ist es nicht nur beliebt, sondern aktuell auch um 22 Prozent reduziert und damit so günstig wie noch nie * laut Vergleichsseiten. Da das Angebot zahlenmäßig begrenzt und schon über ein Drittel des Vorrats eingelöst ist, lohnt es sich, schnell zuzugreifen.

Lenovo-Tablet zum Tiefstpreis schnappen Deal Jetzt zu Amazon





Ordentliche Ausstattung: Das bietet das Lenovo Tab M11

Auf einem 11 Zoll großen und 90 Hertz schnellen IPS-Bildschirm im 16:10-Format liefert das M11 eine scharfe Auflösung von 1.920 × 1.200 Bildpunkten und ist mit Achtkernprozessor, 8 GByte RAM und per microSD erweiterbaren 128 GB Festspeicher ist es performant genug für allerlei alltägliche Aufgaben, wie Surfen im Internet, E-Books, Videos oder einfache Spiele.

Dank mitgeliefertem Eingabestift gibt es für Kreativität und Input auch mehr Möglichkeiten, was bei der Konkurrenz teils deutlich mehr kostet. Darüber hinaus bietet das Tablet mit Android 14 neben Front- und Rückkamera auch vier integrierte Lautsprecher sowie eine IP52-Schutzzertifizierung gegen Staub und Wasser. Lenovo verspricht außerdem eine Akkulaufzeit, mit der man ohne Stromquelle durch den Tag kommt. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon *.

Rezensionen und Test: So gut ist das Lenovo Tab M11

In über 800 Rezensionen bei Amazon * mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen kann das Lenovo Tab M11 fast durchweg überzeugen, vor allem mit Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zur gebotenen Qualität, während es kaum Kritik gibt. Auch im Test bei Notebookcheck gab es eine Wertung von 83 Prozent mit dem Testurteil "Gut". Dort heißt es, dass das Lenovo Tab M11 zwar auf den ersten Blick wenig außergewöhnlich wirkt, aber sich dank Stift-Support, PC-Modus und guter Speicherausstattung von der Konkurrenz absetzen kann.

Hervorgehoben werden ein hübsches und stabiles Metallchassis, gute Akkulaufzeiten, viel Speicher und Unterstützung für das bei HD-Streaming via Netflix und Co. wichtige DRM L1. Gelobt werden auch Software-Updates bis 2028, der Stift-Support und ein Display ohne PWM-Flackern. Contra-Punkte sollen indes eine mäßige Rechenleistung, wenig detaillierte Kamerabilder sowie ein eher dunkler und farblich ungenauer Bildschirm sein. Als Alternative mit mehr Leistung (aber standardmäßig weniger Speicherplatz) nennt der Test das Samsung Galaxy Tab A9+, das aktuell in den Frühlingsangeboten ebenfalls reduziert ist *.

Fazit: Lenovo Tab M11 ist ein gutes Preis-Leistungs-Tablet

Wer kein aktuelles Tablet hat oder auf der Suche nach einem günstigen und dennoch guten Zweitgerät mit Markenqualität ist, bekommt mit dem Lenovo Tab M11 (oder alternativ dem Samsung Galaxy Tab A9+) derzeit in den Frühlingsangeboten bei Amazon viel Tablet für wenig Geld.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.