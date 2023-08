Feuchter Traum von Tarantino- und Stallone-Fans: Einer der härtesten Filme des Jahres könnte Fortsetzung kriegen und die klingt schon jetzt wie John Wick 2.0

Wer Lust auf John Wick im Zweiten Weltkrieg hat, sollte sich Sisu anschauen. Der finnische Action-Film wurde zum Überraschungserfolg. Was sagt der Regisseur zur Fortsetzung?

2022 lief der finnische Action-Film Sisu - Rache ist süß auf Festivals. Dort deutete sich bereits an, dass er das Zeug zum Überraschungs-Hit hat. Bei Moviepilot kommt Sisu auf eine sehr gute 6,6-Wertung, bei Amazon war die Blu-ray noch vor dem offiziellen Verkaufsstart vergriffen. Bei Saturn * und MediaMarkt * kriegt ihr sie noch.

Nach dem internationalen Erfolg des Genre-Geheimtipps stellt sich natürlich die Frage: (Wie) Geht es weiter mit Sisu? Der Regisseur hat bereits über seine Idee für eine Fortsetzung gesprochen und sie steht in der klassischen Tradition von Ein-Mann-Armeen wie Rambo und John Wick.

Rache-Hatz im Zweiten Weltkrieg: Worum geht es in Sisu?

Sisu - Rache ist süß spielt im Finnland des Jahres 1944, in dem der Zweite Weltkrieg seinen Höhepunkt erreicht hat. Der stille Aatami Korpi (Jorma Tommila) hat dem Krieg allerdings den Rücken zugewandt und findet nach Jahren der Suche im Boden Laplands eine Goldader. Leider trifft er auf seinem Weg durch die Wildnis auf eine Kompanie deutscher Soldaten, die ihm das Gold abnehmen.

Die Nazis und ihr brutaler SS-Anführer haben aber nicht mit Aatamis Überlebenskünsten gerechnet. Er setzt nun alles daran, sich seinen Schatz zurückzuholen. Die Gewalt nimmt extrem raue Züge an. Bis zum überdrehten Ende bleibt ihre Inszenierung aber schmerzhaft realistisch.

Wie soll Sisu weitergehen? Das sagt der Regisseur über seinen eigenen John Wick

Es folgen nun Spoiler: Jalmari Helander (Rare Exports) ist der Regisseur von Sisu. Im Mai sprach er mit Games Radar über ein mögliches Sequel. Seine Idee für die Fortsetzung baute er quasi schon in den ersten Teil ein: Die Hauptmotivation von Aatami ist das Gold. "Das war die größte Herausforderung, als ich das Drehbuch geschrieben habe, ich wusste nicht, ob das Gold ihn glücklich machen würde."

Aatami tauscht sein Gold am Ende des Films in einer Bank in Helsinki gegen Geld ein. Ob er glücklich ist? Schwer zu sagen.



Es wäre interessant zu sehen, was mit ihm passiert, wenn er alles Geld der Welt hat. Ich bin ziemlich sicher, dass es ihn nicht glücklich machen wird.

Wenn wir uns artverwandte Figuren wie Rambo und John Wick ansehen, stellen wir fest: Eine Ein-Mann-Armee hört nie auf, eine Ein-Mann-Armee zu sein. Ob durch persönliche Motivation, Aufträge, die nur sie erledigen können, oder aus reiner Gewohnheit, werden dieses Kampfmaschinen immer wieder in blutige Auseinandersetzungen gezogen.

"Vielleicht braucht wieder jemand seine Fähigkeiten", sagte Helander über Aatami. Egal, was am Ende passiert: Wenn alles normal läuft, wurde mit Sisu eine neue Action-Reihe im Stil von John Wick geboren. Offiziell ist Sisu 2 aber noch nicht in Arbeit.