"Fieser und schockiender als vorstellbar": Amazon schnappt sich gefeierte Buchreihe We Were Liars und das Vampire Diaries-Team verfilmt sie

Amazon adaptiert mit der Vampire Dairies-Schöpferin Julie Plec den umjubelten Jugendbuch-Bestseller We Were Liars als Serie. Was bei genauem Hinsehen sehr vielversprechend klingt.

Mit We Were Liars hat Amazon eine neue Thriller-Serie für das Young Adult-Publikum in Auftrag gegeben. Aber nicht nur irgendeine Serie, sondern eine wendungsreiche Jugendserie nach einer Buch-Vorlage von E. Lockhart, die es in sich hat.



Nicht nur für Vampire Diaries-Fans: Amazon verfilmt gefeierten Besteller We Were Liars

Nach Serien wie Panic und Cruel Summer, die bei Amazon Prime auf spannungsreiche Jugend-Unterhaltung setzten sowie dem Erfolg der Jugendbuch-Verfilmung Der Sommer, als ich schön wurde hat der Streaming-Dienst laut Deadline das nächste große Projekt für die junge erwachsene Zuschauerschaft gefunden:

In We Were Liars verbringt Cadence Eastman als Tochter einer wohlhabenden Familie ihre Sommerferien stets auf einer Privatinsel. Doch nach einem schrecklichen Unfall hat sie Probleme, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern, und es zeigen sich zunehmend Risse in der perfekten Familien-Fassade.

Hot Key Books We Were Liars: die Buchvorlage

Für die Serien-Verfilmung sicherte Amazon sich die Rechte an We Were Liars * sowie dem später veröffentlichten Prequel Family of Liars *. Die Serienschöpferin von Vampire Diaries, Creator Julie Plec, ist als treibende kreative Kraft mit an Bord, nachdem sie bereits zum Erscheinen des Romans im Jahr 2014 ihr Interesse an einer Adaption angemeldet hatte. Ihr zur Seite steht außerdem Drehbuchautorin Carina Adly McKenzie (The Originals).

Amazons nächster schockierender Hit: Warum We Were Liars so reizvoll ist

Nach der Erst-Veröffentlichung erhielt We Were Liars viele euphorische Kritiken. Literarische Buch-Besprechungen priesen das 250 Seiten (im Deutschen 300 Seiten) starke Buch als "scharfsinnig" und zugleich als "fesselnd, brutal und wunderschön erzählt". Neben der hervorranged aufgebauten Atmosphäre überzeugte den Guardian vor allem die überraschend dramatische letzte Wendung, die "fieser und schockierender als alles, was wir uns vorstellen konnten", war. Das sind beste Voraussetzungen für eine "mysteriöse und süchtig machende" Amazon-Serie.



We Were Liars gewann als Young Adult-Roman 2014 den Goodreads Choice Award und schaffte es als einziges Jugendbuch auf die Liste von Amazons 20 besten Büchern des Jahres. Nun knüpft Amazon Prime zehn Jahre später an diesen Erfolg an. Als Serie wird We Were Liars voraussichtlich 2024 erscheinen.

We Were Liars vorab auf vorab auf Deutsch * oder Englisch * lesen

