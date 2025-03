Film-Fans erklären, warum der erfolgreichste Netflix-Streifen 2024 nach 5 Minuten zu Ende sein müsste

Der Action-Thriller Carry-On ist der zweiterfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Trotz vieler positiven Stimmen gibt es auch Kritik für ein gewaltiges Plothole.

Im Dezember 2024 erschien Carry-On bei Netflix. Erst landete der Thriller auf Platz 1 der Netflix-Charts in Deutschland und dann mit 172 Millionen Abrufen auf Rang 2 der Allzeit-Top-Liste des Streamers, direkt hinter Red Notice mit Dwayne Johnson.

In dem weihnachtlichen Action-Thriller wird Taron Egerton als Sicherheitsmitarbeiter Ethan Kopek auf einem Flughafen von einem mysteriösen Reisenden (Jason Bateman) erpresst. Neben vielen positiven Stimmen und Vergleichen mit Stirb langsam haben einige Stimmen aus dem Publikum festgestellt, dass der Film theoretisch auch nach 5 Minuten beendet werden könnte.

Der "Fehler" des Netflix-Films Carry-On: Der Bösewicht setzt zu sehr auf die Mitarbeit von Taron Egerton

Während seiner Schicht wird Ethan Kopek von einer Frau darauf hingewiesen, dass ein Behälter durch den Scanner geschoben wurde, der ihr nicht gehört. In diesem befindet sich ein In-Ear-Kopfhörer. Als Ethan das Gerät in der Hand hält, erhält er eine Nachricht, dass er den Kopfhörer in sein Ohr stecken soll und erfährt so seinem Erpresser. Entweder Ethan tut, was ihm gesagt wird, oder seine Freundin Nora (Sofia Carson) muss mit dem Leben bezahlen.

Auf Reddit haben einige Nutzer:innen darauf hingewiesen, wie leicht Ethan das Problem von Anfang an hätte umgehen können. Ein User eröffnete die Diskussion mit diesem Vorschlag:

Erhält eine zufällige SMS: 'Steck den Ohrhörer rein, Ethan.' 'Ja, nein. Das ist verdächtig. Ich melde es meinem Chef, lasse die Frau, die mir den Ohrhörer gegeben hat, von der Polizei festnehmen, und wir untersuchen, was los ist, anstatt blind den Anweisungen einer zufälligen SMS zu folgen.'

Filmende. Abspann.

Verrückt, wie leicht sich Menschen unterhalten lassen.

Viele Kommentare unterstützen die Vorgehensweise oder geben ähnliche Vorschläge, wie man auf eine solche Situation reagieren sollte. Auf YouTube hat Creator @Byron_Langley sogar gleich selbst eine Version für den Film gepostet.

Diese Reaktionen zeigen, wie sehr der mysteriöse Reisende, dessen Plan Ethan im Film verhindern muss, von der Mitarbeit desselben abhängt.

Zwar hat er mit dessen Freundin ein glaubhaftes Druckmittel, aber schon vorher zeigt der Plan deutliche Schwächen. Allerdings muss man vielleicht derartige Gegebenheiten auch nicht allzu genau nehmen, wenn man sich einfach nur unterhalten lassen will.