Fragwürdiges neues Marvel-Team: Die Eternals haben tatenlos zugeschaut, wie Thanos die halbe Menschheit auslöscht

Im ersten Trailer zu Eternals wird die Frage beantwortet, wieso das neue MCU-Team den Avengers nicht geholfen hat. Die Begründung dafür ist aber keine gute Entschuldigung.

Als die Avengers Thanos in ihrem härtesten Kampf bezwingen mussten, wo waren da eigentlich die Eternals? Das neue Team aus verschiedenen Superheld:innen lernen wir erst ab November in dem neuen Marvel-Blockbuster kennen. Bekannt ist aber schon jetzt, dass die Eternals seit Jahrtausenden als übermächtige Wesen existieren und als Menschen getarnt auf der Erde gelebt haben.

Im ersten Teaser-Trailer zu dem kommenden MCU-Film wird die Abwesenheit des neuen Teams kurz erklärt. Es ist aber kein guter Grund dafür, wieso die Eternals tatenlos dabei zugesehen haben, wie Thanos die Hälfte der Menschheit in Infinity War ausgelöscht hat. Auch im Netz sind viele Reaktionen dazu aufgetaucht.

Im Internet häufen sich Reaktionen auf die Eternals-Abwesenheit

Bei Twitter finden sich schon jetzt viele Meinungen und Reaktionen zu der Tatsache, dass die Eternals bei Thanos' Taten (und vielen, vielen weiteren Kriegen, Missständen etc.) einfach nichts unternommen haben:

Ich empfinde echtes Mitgefühl für die Eternals-Autor:innen, die sich eine Erklärung ausdenken mussten, warum die Eternals Jahrtausende an Völkermord, Krieg und Naturkatastrophen ignorierten, aber beschlossen, der Menschheit zu helfen, 2 Jahre nachdem Thanos die Hälfte der Bevölkerung getötet hatte.

Die Eternals, wie sie Thanos beobachten, wie er die Avengers besiegt und die Hälfte des gesamten Lebens im Universum auslöscht.

Die Eternals: "...wir haben nie eingegriffen"

Die Avengers und der Rest der Welt nach Thanos:

Die Eternals, während Thanos die Hälfte allen Lebens im Universum zerstört hat:

Die Eternals, während sie ihrem Cousin Thanos dabei zuschauen, wie er die Hälfte der Menschheit auslöscht

Eternals-Erklärung ist kein guter Grund, einfach nichts zu unternehmen

Im Teaser-Trailer zu dem neuen MCU-Film fällt die Begründung für die lange Tatenlosigkeit der Eternals tatsächlich sehr dürftig aus. Hier wird nur erklärt, dass sie schlicht und einfach nie eingegriffen haben. Anscheinend wollten sie die Menschheit sich selbst überlassen und dazu bringen, dass sie ihre eigenen Fehler machen und im besten Fall daraus lernen muss.

Im Video ist unser Kollege Yves auch skeptisch gegenüber den Eternals:

Das sollen Helden sein? Die Eternals lassen mich kalt!

Eine wirklich stimmige Erklärung dafür, Weltkriege und übermenschliche Bedrohungen wie Thanos einfach so geschehen zu lassen, ist das aber nicht. Natürlich war es für die Drehbuchautor:innen hinter dem Marvel-Blockbuster aber wohl unmöglich, irgendeine schlüssige Begründung zu finden. Oder der fertige Streifen geht am Ende vielleicht noch genauer darauf ein.

So oder so wirkt es aber fast schon zynisch, dass am Ende des Eternals-Trailers sogar noch ein Gag über die Avengers eingebaut wurde. Fast so, als wollten die über alles und jedem stehenden Götter nochmal genüsslich nachtreten, nachdem sie sich (Jahrtausende lang) bequem zurückgelehnt haben.

