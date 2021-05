Spektakulärstes MCU-Event seit Avengers: Endgame - Für Eternals überschlägt sich Marvel mit Ambitionen

Mit Eternals kommt der aufregendste MCU-Blockbuster seit Avengers: Endgame auf uns zu. Aus mehreren Gründen dürfte das Marvel-Projekt wie eine Bombe in der Filmlandschaft einschlagen.

Durch Avengers 4: Endgame ist das Marvel Cinematic Universe (MCU) an einem Höhepunkt angekommen, nach dem sich Marvel-Fans zurecht fragen: Was soll jetzt noch kommen und wie kann sowas getoppt werden?

Die aktuelle Phase 4 des MCU bietet vor allem durch neue Serien wie WandaVision bei Disney+ spannende Abwechslung zu den gewohnten Filmen. Das Marvel-Universum wird aber auch ins Kino zurückkehren. Der wohl spannendste MCU-Blockbuster in naher Zukunft ist Eternals, mit dem sich der Endgame-Bombast wiederholen dürfte. Das hat mehrere Gründe, die wir euch genauer erklären.

MCU-Hype Eternals spannt eine epische Geschichte über Jahrtausende

Ob Eternals genauso wie Avengers 4 drei Stunden lang wird, ist noch nicht bekannt. Die Laufzeit wäre für den Marvel-Blockbuster aber auf keinen Fall zu großzügig angesetzt. Eternals wird ein ganzes Team aus Superheld:innen vorstellen, die seit Jahrtausenden existieren.

In den Comics wurden die Eternals als übermächtige Abwandlung der Menschen vor über fünf Millionen Jahren von den außerirdischen Celestials geschaffen. Peter Quills Vater Ego aus der Guardians of the Galaxy-Reihe war zum Beispiel ein Celestial. Im Marvel-Universum kommen die Celestials Göttern gleich. Neben den guten Eternals haben die Celestials auch die sogenannten Deviants geschaffen, die wiederum die bösen Widersacher sind.

Allein diese umfangreiche Geschichte von göttlichen Wesen und ihren Kreationen klingt nach einem epischen Rahmen, von dem auch MCU-Chef Kevin Feige in einem Collider -Interview 2019 schwärmte:

Jack Kirby hat mit Eternals ein gewaltiges, unglaubliches Epos geschaffen, das zehntausende von Jahren umfasst, und das ist etwas, was wir noch nie gemacht haben. Das ist eines von vielen anderen Dingen, die wir an der Post-Endgame-Phase so spannend finden.

Marvel's Eternals glänzt mit gewaltiger Star-Power

Der kommende MCU-Film steht vor der Herausforderung, ein großes Team mit vielen verschiedenen Charakteren in nur einem Film unterzubringen. Hierfür haben Kevin Feige & Co. offenbar nochmal verstärkt auf große Namen und spannende Talente gesetzt.

Zu den beeindruckendsten Stars von Eternals gehört zum Beispiel Angelina Jolie, die im neuen MCU-XXL-Trailer als mächtige Kriegerin Thena schon kurz mit einem Schwert zu sehen war:

© Disney Eternals

Neben Jolie ist mit Salma Hayek als Ajak eine Schauspielerin mit ähnlicher Star-Power an Bord. Daneben waren die Cast-Verantwortlichen wohl auch Game of Thrones-Fans. Mit Richard Madden (Robb Stark) und Kit Harington (Jon Snow) spielen zwei Darsteller aus der gefeierten HBO-Serie in Eternals mit.

Erfahrt mehr zum Cast: Alle Eternals-Stars und ihre Figuren im Überblick

Durch Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani und The Walking Dead-Star Lauren Ridloff wartet der MCU-Blockbuster außerdem mit aufregenden Namen auf, die gerade erst zu großen Stars heranwachsen.

© Disney Eternals

Erfolgreiche Superhelden-Teams kann Marvel seit Guardians of the Galaxy

Im Vergleich zu Avengers: Endgame, dem über 10 Jahre MCU-Geschichte und Solofilme für die einzelnen Held:innen vorausgehen, fehlt Eternals der Hintergrund. Marvel kann sich solche Ambitionen trotzdem leisten, wie Kevin Feige & Co. schon mal mit Guardians of the Galaxy bewiesen haben.

Im Vorfeld des Blockbusters von 2014 galt das Team aus Weltraum-Outlaws, zu denen auch ein sprechender Waschbär und ein sprechender Baum gehören, noch als kommerzielles Wagnis. Zusammen mit dem kreativ-verschrobenen Stil von Regisseur James Gunn und dem toll ausgesuchten Cast ist mit Guardians of the Galaxy aber auf Anhieb ein Hit gelungen.

Das Argument, dass bisher kaum jemand die Eternals kennt und ein ganzes Team bisher unbekannter Superheld:innen ohne Vorlauf nicht in einen Film passt, zieht also nicht.

Bei Eternals ist auch hinter der Kamera viel Hype geboten

Eternals sorgt auch hinter der Kamera für Euphorie. Grund dafür ist Regisseurin Chloé Zhao, die mit großartigen Indie-Filmen wie The Rider Cineast:innen begeistern konnte und mit Nomadland vor Eternals zwei Oscars für den Besten Film und als Beste Regisseurin gewonnen hat.

Mit ihrer Handschrift, die bildgewaltige Einstellungen und unglaublich sensible Gefühle verbindet, dürfte Zhao auch für Eternals eine Bereicherung sein. Auch wenn die individuellen Stile von Regisseur:innen im MCU gerne mal untergehen, soll die Filmemacherin für Eternals extrem freie Hand bekommen haben.

So ist Eternals nicht nur der ambitionierteste, epischste Marvel-Blockbuster seit Avengers: Endgame. Daneben dürfte mit dem Film auch der erfreuliche MCU-Trend verstärkt werden, markante Talente hinter der Kamera weiter in ihrer Kreativität zu fördern. So kann Eternals ein komplett neues Kapitel im Marvel Cinematic Universe aufschlagen.

Erfahrt alles zu den 17 neuen Marvel-Serien im Podcast:

In Deutschland soll der Marvel-Film am 4. November 2022 in die Kinos kommen.

Erwartet ihr von Eternals auch so ein spektakuläres MCU-Event?