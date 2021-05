Epischster Marvel-Film seit Avengers 4: Erster Eternals-Trailer ist ein bombastischer Bildersturm

Eternals wird der aufregendste MCU-Blockbuster seit Endgame. Jetzt ist ein erster Trailer erschienen, der das große neue Team in wuchtigen Bildern vorstellt.

Nach dem gigantischen Marvel Cinematic Universe-Höhepunkt Avengers 4: Endgame steht das größte Event nach dem Kampf gegen Thanos in den Startlöchern. Eternals spannt eine epische Geschichte über Jahrtausende und führt ein großes Team aus ganz neuen Superheld:innen ein.

Jetzt ist der erste Trailer zu Eternals erschienen, der die einzelnen Hauptfiguren kurz vorstellt und schon einen guten Eindruck von den epischen Blockbuster-Bildern des Marvel-Films bietet.

Marvel-Event Eternals glänzt mit Star-Power

Die ersten bewegten Bilder zu Eternals zeigen alle neuen Held:innen des MCU-Blockbusters. Dazu kommt der Stil von Regisseurin Chloé Zhao (frische Oscarpreisträgerin für Nomadland), die anscheinend auf viele epische Einstellungen und eindrucksvolle Landschaftspanoramen setzt:

Eternals - Official Teaser (English) (HD)

In der Handlung von Eternals wurden die titelgebenden Superheld:innen als übermächtige Abwandlung der Menschen vor über fünf Millionen Jahren von den außerirdischen Celestials geschaffen. Im Marvel-Universum kommen die Celestials Göttern gleich. Neben den guten Eternals haben die Celestials auch die sogenannten Deviants geschaffen, die wiederum die bösen Widersacher sind.

Neben dem Teaser hat Disney auch ein erstes Poster zu Eternals veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie der erste Trailer zum Marvel-Film zeigt, werden sich die unterschiedlichen Charaktere des Teams für einen großen Kampf gegen die bösen Deviants zusammenschließen. Mit Namen wie Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington, Gemma Chan, Kumail Nanjiani und Brian Tyree Henry kommt Eternals dabei mit ordentlich Star-Power daher.

Erfahrt alles zu den 17 neuen Marvel-Serien im Podcast:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am besten lässt sich der Blockbuster wohl mit Guardians of the Galaxy vergleichen, in dem damals auch ein ganzes Team neuer Heldenfiguren in einem Film zusammen eingeführt wurde. Im November 2021 wird Eternals dann im Kino starten.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.