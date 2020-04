FSK-18 bei Disney+: Streaming-Dienst führt Sektion für Erwachsene ein

Disney+ macht Netflix in Sachen Brutalität und Sex Konkurrenz. Der familienfreundliche Streaming-Dienst führt eine FSK-18-Sektion nur für Erwachsene ein.

Denken wir an Disney, dann an süße Tiere, witzige Superhelden und absolut befriedigende Abschlüsse von Sternen-Trilogien. Was einem eher nicht in den Sinn kommt: Blut, Gewalt und nackte Haut. Das soll sich ändern. Der Streaming-Dienst Disney+ plant eine FSK-18-Abteilung nur für Erwachsene. Als Grund für das neue Portal "Disney+ für Eltern" wird die Konkurrenz von Netflix angenommen. Zahlreiche neue Projekte sind aktuell in Arbeit, darunter eine düstere Animal Crossing-Serie .

Es ist ein drastischer Schritt. Andererseits ist gerade Disney für seine Experimente und Diversität berühmt (Quelle: Disney).

Disney+ ab 18 Jahren - Das ist bekannt

Die Meldung geht auf eine vorzeitig geleakte Pressemitteilung zurück. CEO Bob Iger wird in der PM folgendermaßen zitiert:

Der Disney-Konzern ist sich im Klaren über die angespannte Situation aktuell. Zahlreiche Eltern suchen bei uns Hilfe, weil ihre Kinder sie in einer Dauerschleife aus Die Eiskönigin und Vaiana gefangen halten. Wir wollen diesen Erwachsenen alternative Inhalte anbieten

Bei Disney+ gibt es eigentlich keine Filme oder Serien, die über eine Altersfreigabe ab 12 hinaus gehen. "Disney+ für Eltern" soll deshalb als separates Profil verfügbar und durch eine PIN geschützt sein. Auf Nachfrage der Agentur Reuters erklärte Ricky Strauss, Content- und Marketing-Chef des Streaming-Dienstes, zu den neuen Disney-Serien und -Filmen ab 18:

Disney war schon immer auf Vielfalt bedacht. Wir waren die ersten, die in einem Live-Action-Remake eines Zeichentrick-Films einen 'schwulen Moment' integriert haben! Wir haben in Avengers: Endgame mehrere Superheldinnen gleichzeitig in einem Bild gehabt! Disney ist die Speerspitze der Film- und Serienwelt und mit Disney+ für Eltern setzen wir einen neuen Branchenstandard.

Sexy, blutig, Porg: Das erwartet euch bei Disney+ für Eltern

In der Pressemitteilung, die von der Variety verifiziert wurde, gibt es eine Liste der FSK-18-Serien und Filme im -Angebot von Disney+. Zunächst einmal sind da bekannte Erfolge ab 16 aus dem Katalog des eingekauften Studios Fox. Darunter sind die Alien-Filme, Deadpool und zahlreiche weitere Werke, die vor Kinder-Augen nichts verloren haben.

Viel interessanter sind allerdings die Eigenproduktionen von Disney+ mit FSK 18. Im Folgenden findet ihr eine Auswahl der genannten Projekte, geordnet nach Gewalt und Erotik.

Blut in Streamen: Horror und Gewalt bei Disney+

Die Vermächtnis-Reihe mit Nicolas Cage wird fortgesetzt. In National Treasure 3 nimmt Benjamin Gates blutige Rache für die Ermordung von Abigail Chase (Diane Kruger). Regie führt Panos Cosmatos (Mandy).

wird fortgesetzt. In National Treasure 3 nimmt Benjamin Gates blutige Rache für die Ermordung von Abigail Chase (Diane Kruger). Regie führt Panos Cosmatos (Mandy). G-Force kriegt ein Tierhorror-Remake . Meerschweinchen mit Killer-Instinkt machen Jagd auf eine Familie um Brie Larson und Zoe Saldana.



. Meerschweinchen mit Killer-Instinkt machen Jagd auf eine Familie um Brie Larson und Zoe Saldana. Die nächste Neuverfilmung von Susi & Strolch kommt! Ein Pitbull und ein American Staffordshire Terrier verlieben sich und werden daraufhin von ihren Haltern gejagt. Kurzbeschreibung: "Wie John Wick mit Hunden (die leben)."

kommt! Ein Pitbull und ein American Staffordshire Terrier verlieben sich und werden daraufhin von ihren Haltern gejagt. Kurzbeschreibung: Deadpool 2 XXX Cut : Für zusätzlich gedrehte Szenen wurde Human Centipede-Schöpfer Tom Six engagiert, um dem Ausdruck "Fäkalhumor" eine neue Bedeutung zu geben.

: Für zusätzlich gedrehte Szenen wurde Human Centipede-Schöpfer Tom Six engagiert, um dem Ausdruck "Fäkalhumor" eine neue Bedeutung zu geben. Quentin Tarantino dreht eine neue Alien-Serie! Synopsis: Als ein gutaussehender Xenomorph gerade seine Antenne richten will, landet ein Raumschiff voll Menschen auf seinem Planeten.

So viel zur Gewalt, aber wie steht es mit der nackten Haut? Auch hier geizt der Konzern nicht mit Angeboten.

© Disney Die Autorin, als sie die Disney-PM las [Dramatisierung]

Erotik aus dem Märchenschloss: Da kommen die Eltern ins Schwitzen

Für den 20 Minuten längeren "Na'vi-Cut" von Avatar - Aufbruch nach Pandora wurde die ursprüngliche Sexszene von Jake und Neytiri neu gedreht, inklusive zahlreicher Nahaufnahmen von verschmelzenden Zöpfen und aufgegeilten Glühwürmchen.

von Avatar - Aufbruch nach Pandora wurde die ursprüngliche Sexszene von Jake und Neytiri neu gedreht, inklusive zahlreicher Nahaufnahmen von verschmelzenden Zöpfen und aufgegeilten Glühwürmchen. Das Live-Action-Remake von Bärenbrüder spielt in einer schwulen Freundesgruppe in San Francisco. Von Tieren ist seltsamerweise nicht die Rede.

spielt in einer schwulen Freundesgruppe in San Francisco. Von Tieren ist seltsamerweise nicht die Rede. Der aufreizend betitelte Star Wars-Spin-off Babu F**k wird von Insidern als "Disneys Fifty Shades of Grey" beschrieben.

wird von als beschrieben. LeFous Reise durch Grindr heißt eine geplante Miniserie mit Josh Gads Figur aus Die Schöne und das Biest.

heißt eine geplante Miniserie mit Josh Gads Figur aus Die Schöne und das Biest. Ebenfalls erotisch angelegt ist die Miniserie über eine Zeitreise-Affäre zwischen einer Fischnonne und einem Porg . "Wie Outlander, nur endlich mit heißen Hauptfiguren" , wird Bob Iger zitiert.

. , wird Bob Iger zitiert. In einer Reality Show klären zu guter Letzt die Faultiere aus Zoomania über die Freuden am tantrischen Sex auf.

Disney+ ab 18: Der Start ist ganz nah

Disneys Erweiterung seines Angebots wird vor allem als Reaktion auf die Konkurrenz von Netflix interpretiert. Immerhin spricht der Streaming-Dienst eine breitere Zielgruppe an und wurde für seine LGBT-freundlichen Serien wie Sex Education gelobt. Daran will der Mäusekonzern mit Disney + für Eltern anschließen und zwei Fliegen mit einer Content-Klappe schlagen. Bob Iger dazu in einem internen Memo :

Alle Menschen finden bei Disney+ ein Zuhause, so lange sie ein gedecktes Konto besitzen.

Disney+ für Eltern startet heute, am 1. April 2020, in allen Territorien.

Welches FSK-18-Projekt von Disney+ spricht euch an?