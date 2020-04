Netflix greift Disney+ an: Massenhaft Animationsfilme jetzt verfügbar

Läuft Disney+ Netflix den Rang ab? Mit einer großen Zeichentrick-Welle wehrt sich der Streamingdienst gegen die Konkurrenz. Es gibt neue Ghibli-Filme und mehr zu streamen.

Disney+ will auch in Deutschland die erste Anlaufstelle für Kinder- und Animationsfilme werden. Seit letzter Woche Dienstag ist der Streamingdienst in Deutschland verfügbar. Neuere Animationsfilme wie Die Eiskönigin, Pixar-Filme wie Wall-E und klassische Zeichentrickfilme wie Mulan gibt es seitdem nicht mehr bei Netflix.

Netflix reagiert auf Disney+-Druck mit Animationswelle

Netflix bedient sich deshalb woanders, um seinen Nutzern auch weiterhin Animationsfilme anbieten zu können. Schon zu Beginn des Jahres wurde bekannt, dass die japanischen Anime-Klassiker von Ghibli nach und nach ins Angebot fließen. Seit heute sind auch die letzten 7 Filme verfügbar und damit insgesamt 21. (Hier geht es zu unserem Ghibli-Guide)

Alle Ghibli-Filme neu bei Netflix

Kung Fu Panda und mehr: Weitere neue Animationsfilme bei Netflix

Außerdem bei Disney+ und Netflix: Streaming-Tipps zur Ablenkung

Außerdem klaubte sich Netflix aus bekannten Animationsstudios ein ansehnliches Sortiment moderner Zeichentrickfilme zusammen, mit denen sich Kinder bespaßen lassen.

