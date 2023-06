"Fühlte mich hilflos": Steven Spielberg konnte kaum ertragen, was mit Drew Barrymore nach Sci-Fi-Meisterwerk passierte und seine Erinnerung ist herzzerreißend

Mit dem Science-Fiction-Klassiker E.T. - Der Außerirdische wurde Drew Barrymore berühmt, doch mit dem Fame kamen auch die schlechten Einflüsse.

"Bis heute der einzige Mensch in meinem Leben, der eine elterliche Figur war." So beschreibt der ehemalige Kinder-Star Drew Barrymore den Regisseur Steven Spielberg. Die erfolgreiche Schauspielerin und Moderatorin wurde in Spielbergs E.T. - Der Außerirdische berühmt und stürzte wenig später in einen Strudel aus Alkohol- und Drogenmissbrauch. Ihren ersten Besuch in einer Entzugsklinik absolvierte sie mit nur 13 Jahren.

In einem neuen Artikel über Drew Barrymore kommt Regisseur Spielberg zu Wort und beschreibt mit herzzerreißenden Worten, wie er die damals 7-Jährige vor Unheil bewahren wollte.

Spielberg wollte Barrymores Kindheit bewahren – mithilfe von E.T.

Barrymore spielte in E.T. Gertie, die kleine Schwester von Elliott, die sofort Gefallen an dem schrumpligen Außerirdischen findet. Das galt auch für Barrymore, die in dem Alien einen Vertrauten sah, mit dem sie Mittag aß und dem sie ihre Geheimnisse anvertraute, wie es in dem Artikel von Vulture heißt.

Universal Drew Barrymore in E.T.

Deshalb bemühte sich Spielberg darum, die Illusion aufrechtzuerhalten. Als Barrymore die vielen Männer auffielen, welche die E.T.-Puppe steuerten, erklärte der Regisseur dem Kind:

Das ist okay. E.T ist so besonders, dass er acht Assistenten hat. Ich bin der Regisseur und hab nur einen.

Dabei betrachtete Barrymore Spielberg zunehmend als Ersatz für ihren alkoholkranken und missbräuchlichen Vater John Drew Barrymore, der die Familie in ihrer frühen Kindheit verließ. Sie fragte Spielberg sogar, ob er ihr Vater sein könnte, was dieser mit "nein" beantworten musste.

Der Filmemacher fühlte sich "hilflos" angesichts der Situation des Kinder-Stars

Stattdessen wurde Spielberg der Pate von Drew Barrymore, verbrachte Wochenenden mit ihr und schenkte ihr ein Haustier. Der Filmemacher bemerkte, dass das Kind von seinen Eltern nicht genug Fürsorge bekam und schlechten Einflüssen ausgeliefert wurde. Ihre Mutter Ildiko Jaid Barrymore nahm das Mädchen mit auf Partys und in berüchtigte Slubs wie das Studio 54, wo Drogen gang und gäbe waren. Spielberg dazu:

Sie war viel zu lange wach, ging an Orte, von denen sie höchstens hätte hören sollen und lebte mit sehr jungen Jahren ein Leben, das ihr die Kindheit raubte. Trotzdem fühlte ich mich sehr hilflos, weil ich nicht ihr Vater war.

Nach mehreren Entziehungskuren und einer Emanzipation von ihrer Mutter befreite sich Barrymore aus der Spirale von Drogen und Alkohol. Heute moderiert sie erfolgreich die Talkshow The Drew Barrymore Show.

CBS The Drew Barrymore Show

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juni-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.