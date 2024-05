Für Netflix: Eine der wichtigsten Regisseurinnen unserer Zeit kehrt nach 7 (!) Jahren mit explosivem Thriller zurück

Oscar-Preisträgerin Kathryn Bigelow dreht als nächstes Projekt einen Netflix-Thriller. Passend zu ihrer Filmographie geht es um die Reaktion des Weißen Hauses auf einen Raketenangriff.

Filmemacherin Kathryn Bigelow ist spätestens seit ihrem doppelten Oscar-Gewinn für das Militärdrama Tödliches Kommando - The Hurt Locker in der obersten Liga angekommen. Es folgten Zero Dark Thirty über die Jagd nach Osama Bin Laden, sowie ihr letzter Film Detroit von 2017. Seitdem ist es still um die Regisseurin geworden.

Zuletzt arbeitete Bigelow an einer Adaption des David Koepp-Romans Aurora. Ein Projekt, das sie laut IndieWire mittlerweile verlassen hat. Stattdessen soll es für sie mit einem von Noah Oppenheim (Maze Runner) geschriebenen Projekt bei Netflix weitergehen, das ihr wie auf den Leib geschneidert scheint.

Netflix-Thriller im Weißen Haus: Das perfekte Projekt für The Big Bigelow?

Wie Puck als Erstes über das noch titellose Projekt berichtete, soll es sich bei dem Film um einen Echtzeit-Thriller mit dem Weißen Haus als Setting handeln. Wie reagiert das US-Machtzentrum in Washington, D.C. auf einen imminenten Raketenangriff auf die Vereinigten Staaten? Die Story scheint fiktional zu sein, mit Bigelow als Kommandantin des Films werden aber sicherlich viele realhistorische Referenzen herhalten müssen.

Concorde Bigelow am Set von Detroit

Nach einigen Budget-Streitereien mit dem neuen Netflix-Filmchef Dan Lin sei das Projekt auf gutem Wege und soll wohl während der Upfronts-Präsentation offiziell vom Streaming-Dienst angekündigt werden.

Wo kann man die anderen Militär-Thriller von Bigelow sehen?

The Hurt Locker ist aktuell bei Sky Go und WOW streambar. Zero Dark Thirty hingegen liegt in keinem Abo vor und muss als Leih- oder Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple TV oder Google Play abgerufen werden.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.