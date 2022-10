Disney+ schnappt sich eine der besten Sci-Fi-Serien, die weder bei Netflix noch bei Amazon Prime war

Großartige Nachricht für Serienfans: Disney+ übernimmt ab nächstem Jahr ein Sci-Fi-Urgestein. Damit schließt der Streamingsdienst eine geradezu groteske Lücke.

Eine Zeitenwende für Serienfans steht an. Der Titel "Doctor Who" löst bei manchen Menschen leuchtende Augen aus, bei anderen wiederum nur Fragezeichen. Um die britischen Sci-Fi-Serie hat sich ein gewaltiger Kult gebildet. Dass der bislang nicht so richtig in Deutschland angekommen ist lag vor allem an der Verfügbarkeit.

Wer die neuen Folgen Doctor Who hierzulande streamen möchte, muss auf kostspielige Staffelpässe oder ein Abo beim BBC Player Channel zurückgreifen. Weder Netflix noch Amazon Prime hatten die Serie im Angebot. Nun springt der dritte große Streamingdienst ein.

Die neuen Staffeln Doctor Who kommen sofort zu Disney+

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Disney+ ab 2023 die Ausstrahlung aller neuen Staffeln Doctor Who übernehmen. Zumindest außerhalb von U.K. und Irland, wo der Originalsender BBC zuständig ist. Ihr habt richtig gelesen: Es geht zunächst um alle neuen Staffeln.

Ob oder wann Disney+ den gewaltigen Katalog aus über 39 Staffeln oder zumindest einen Teil davon übernimmt, geht aus dem Artikel nicht hervor. Der Deal umfasst aber auch die kommende 40. Staffel (bzw. die 14 des Revivals), die im November 2023 beginnen soll.

Alteingesessene Fans können ihr Glück so oder so kaum fassen. Aber auch solche, die bislang gar nicht oder kaum Berührung mit der Serie hatten, dürfen sich freuen. Denn Doctor Who geht im Grunde alle paar Jahre von Neuem los: Perfekt für Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen in den Zeitreisewirbel.

Worum geht es in Doctor Who?

Doctor Who läuft seit 1963. Als am längsten laufende Sci-Fi-Serie hält sie sogar einen Guiness-Rekord . Bei Moviepilot erreicht Doctor Who einen unübertroffenen Wert von 8,5 Punkten von 10. Nur Firefly und Arcane halten in der Kategorie "Science-Fiction" mit.

Worum geht es in Doctor Who? Ganz grob geht es um die Abenteuer des mysteriösen Timelords namens der Doktor. Dieser reist in seinem Raumschiff namens TARDIS (Time And Relative Dimensions In Space) durch Zeit und Raum, um das Universum zu erkunden und begegnet zusammen mit seinen jeweiligen Begleitern außerirdischen Lebensformen oder anderen Kuriositäten. Die TARDIS erscheint von außen wie eine britische Police Box, ist von innen aber ungleich größer.

Der Doktor wird von wechselnden Darsteller:innen verkörpert, zuletzt von Jodie Whittaker. Erst diese Woche wurde bekannt, dass der beliebte David Tennant erneut in die Rolle schlüpft, bevor schließlich Ncuti Gatwa aus der Netflix-Serie Sex Education die Figur als 15. Doctor in der Geschichte der Serie verkörpert.



